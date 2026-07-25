Cubanoamericano Fernando Mendoza firma contrato de 57.3 millones de dólares con Las Vegas Raiders

El mariscal de campo cubanoamericano Fernando Mendoza ya es oficialmente jugador de Las Vegas Raiders tras firmar un contrato de novato por cuatro años y 57.3 millones de dólares, completamente garantizados.

La firma se concretó este jueves, coincidiendo con la llegada de los jugadores novatos al campamento de entrenamiento, según informó iHeartRadio.

El acuerdo incluye una opción del equipo para extenderlo por una quinta temporada.

La NFL confirmó el contrato y precisó que su valor exacto asciende a 57.27 millones de dólares.

Mendoza, ganador del Trofeo Heisman de 2025, fue elegido por los Raiders con la primera selección general del Draft de la NFL (reclutamiento de jugadores) de 2026, un logro sin precedentes para un jugador de ascendencia cubana.

«Estoy ansioso por ponerme a trabajar y demostrar lo que puedo hacer en el siguiente nivel», declaró el joven deportista tras formalizar su incorporación a la franquicia de Las Vegas.

El futuro de los Raiders

A sus 22 años, Mendoza está considerado la gran apuesta de futuro de los Raiders, aunque se espera que comience la temporada como suplente del veterano mariscal Kirk Cousins, de 37 años.

El equipo, sin embargo, planea darle oportunidades con la primera unidad durante el campamento de entrenamiento, lo que le permitirá competir y acelerar su adaptación al fútbol americano profesional.

La organización apuesta por un desarrollo gradual del joven, aprovechando la experiencia de Cousins mientras Mendoza se familiariza con el ritmo, la exigencia y los sistemas ofensivos de la NFL.

Su llegada representa además un nuevo capítulo en la historia de los Raiders, una franquicia estrechamente vinculada a varios ganadores del Trofeo Heisman y conocida por sus tradicionales colores plata y negro.

Una trayectoria universitaria histórica

Mendoza nació en Miami y es nieto de cuatro inmigrantes cubanos: tres de sus abuelos nacieron en La Habana y uno en Santiago de Cuba.

Su ascenso deportivo alcanzó un momento histórico en diciembre de 2025, cuando se convirtió en el primer cubanoamericano en ganar el Trofeo Heisman, el reconocimiento más prestigioso del fútbol americano universitario.

También fue el primer jugador de la Universidad de Indiana en obtener el galardón desde su creación en 1935.

Durante la temporada 2025, Mendoza condujo a los Hoosiers de Indiana a una campaña perfecta de 16 victorias sin derrotas y al primer campeonato nacional en la historia del programa, conseguido tras vencer 27-21 a los Miami Hurricanes en la final disputada en el Hard Rock Stadium.

El mariscal terminó esa temporada con 3,535 yardas aéreas, 41 pases de anotación y apenas seis intercepciones. Su rendimiento lo convirtió en la figura más codiciada del Draft (reclutamiento) de 2026.

Los Raiders lo seleccionaron con el primer turno general del evento, convirtiéndolo en el primer jugador de ascendencia cubana elegido en esa posición en la historia de la NFL.

Mendoza se convirtió además en el vigesimosexto ganador del Trofeo Heisman seleccionado con la primera elección general del reclutamiento profesional.

Compromiso más allá del deporte

Antes de dar el salto definitivo a la NFL, Mendoza también llamó la atención por su compromiso con la lucha contra la esclerosis múltiple, enfermedad que padece su madre, Elsa Mendoza.

En abril anunció la creación del Fondo de la Familia Mendoza y una donación personal de 500,000 dólares destinada a financiar investigaciones y programas de apoyo para las familias afectadas.

Con el contrato ya firmado, Mendoza comienza oficialmente su etapa profesional convertido en una de las mayores promesas de la NFL y en una figura histórica para la comunidad cubanoamericana de Estados Unidos.