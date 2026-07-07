¿Tropicana en Madrid y carros para cubanos?

El economista Elías Amor respaldó con entusiasmo dos de las medidas más llamativas del paquete de reformas económicas presentado por el régimen cubano: la apertura de franquicias cubanas en el exterior —incluyendo el mítico cabaret Tropicana— y la eliminación de las restricciones para que los cubanos puedan comprar automóviles. Pero ese respaldo incluye una condición: lo apoya "en la medida en que suponga cambiar radicalmente el modelo de la economia cubana porque de lo contrario va a resultar un fracaso".

Amor analizó estos puntos en el cuarto y último programa dedicado a las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 18 de junio de 2026, tras ser anunciadas por Díaz-Canel el 12 de junio y respaldadas por el Partido Comunista el 17 de ese mismo mes.

Dentro del bloque turístico —uno de los más nutridos del paquete, con 13 medidas— el economista destacó la propuesta de crear franquicias cubanas en el exterior: Casas Cuba, Casas de Habanos, la Bodeguita del Medio, el Floridita y Tropicana. «Denle, denle, que yo voy a ser usuario de esos servicios», afirmó.

Amor recordó que en Madrid existió hace años un restaurante cubano al que muchos desaconsejaban visitar por ser «del régimen». «A mí me da un buen servicio y me hace sentirme como en Cuba a 6,000 kilómetros de distancia, pues yo iré a esa franquicia cubana como voy a las franquicias de McDonald's», señaló.

El economista fue más lejos al evocar un recuerdo familiar: sus abuelos visitaron el Tropicana de La Habana en los años 40, y él imagina poder disfrutar de ese mismo espectáculo en España en 2030. «Yo dentro de una Tropicana en Madrid o en Valencia, si la ponen en Valencia, pues estaría pensando que mis abuelos en los años 40 fueron a ese Tropicana en La Habana y su nieto está en el año 2030, si no me he muerto, disfrutando de un Tropicana en cualquier país del mundo», dijo.

El economista calificó la medida de «magnífica» con una condición: que efectivamente genere ingresos. Sobre el bloque turístico en su conjunto, señaló que sus propuestas «parecen extraídas de las recomendaciones de algún viejo economista que quiere mucho a Cuba».

El contraste con el eje de transporte, sin embargo, fue demoledor. Frente a las 13 medidas dedicadas al turismo, el régimen destinó apenas tres al sector del transporte, que Amor considera en colapso total.

«Donde no hay manera de sacar 'money' como el turismo, 13 medidas. Cuando el transporte en Cuba no sirve para nada porque hay que cambiarlo radicalmente, tres medidas para ver cómo quedamos», ironizó.

Dentro de esas tres, el economista subrayó la que más impacto directo tendría sobre la vida cotidiana de los cubanos: la eliminación de restricciones para adquirir vehículos por parte de personas naturales y jurídicas. «O sea que los cubanos van a poder tener finalmente automóviles», resumió.

El último antecedente comparable en materia vehicular se remonta a 2011, cuando el régimen permitió la compraventa de autos usados entre particulares. El paquete actual también incluye prioridad arancelaria para la importación de vehículos eléctricos y solares.

Amor advirtió, no obstante, que el régimen solo implementará aquellas medidas que no pongan en riesgo la estructura comunista, y que dentro de la propia nomenclatura han emergido dos sensibilidades: una reformista y otra reaccionaria que exige que todo cambio respete la Constitución socialista. En ese contexto, el economista ha calificado el paquete completo como una carta de negociación con Estados Unidos más que una transición económica real.