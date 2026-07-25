Cubanos ante cobro de comisión por extracción de efectivo: «¿Esto es un meme?»

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) publicó una infografía anunciando una comisión del 0.2 % por cada retiro de efectivo en ventanilla, como parte de las nuevas medidas del Banco Central de Cuba (BCC) para fomentar los pagos digitales, y la reacción de los cubanos no se hizo esperar: burlas, incredulidad y una pregunta que resumió el sentir general: «¿Esto es un meme?»

La publicación explicaba que por cada 100,000 pesos cubanos (CUP) retirados se cobrarían 200 CUP, argumentando que la medida «reconoce los costos de producción, seguridad y logística que implica tener efectivo disponible».

La ironía que los cubanos no tardaron en señalar es contundente: el banco pretende cobrar por retirar efectivo en un país donde el efectivo prácticamente no existe en las ventanillas.

«La comisión ya está pagada después del hecho de lograr llegar hasta la ventanilla de un banco y que en ese instante haya efectivo disponible. Es más sencillo que florezca la vida en este planeta del sistema solar», escribió un usuario.

Otro comentario apuntó directamente a la contradicción: «¿Con qué efectivo cuentan para eso?»

Un tercero comparó la medida con el mercado informal: «0.2%, tan poquito, si en la calle está al 50%. Pónganlo al 45% que todo está bien».

No faltó quien advirtiera el efecto contrario al buscado: «Eso le da más motivos a los que cobran el 40% en la calle, ahora pedirán más».

Tampoco faltó la crítica estructural: «Cobrar comisión por extraer dinero de un cajero no es una medida para fomentar las transferencias ni los pagos digitales: es otra muestra de la acostumbrada estrategia de solucionar los problemas en el socialismo: 1ro. Restricción, 2do. Racionamiento, 3ro. Represión».

Captura de Facebook

Ante la avalancha de críticas, el propio BANDEC publicó una aclaración en los comentarios: «Las medidas informadas sobre la comisión de un 0.2% por extracción de efectivo están dirigidas únicamente a los actores económicos (formas de gestión no estatales y entidades que correspondan). Esta disposición no aplica a la población en general. Los clientes naturales continúan realizando sus operaciones bancarias bajo las condiciones establecidas para la población».

La medida forma parte de la Resolución 74/2026 del BCC, firmada el 10 de julio por la ministra presidenta Juana Lilia Delgado Portal y vigente desde el 20 de julio.

El paquete incluye también la reducción de la comisión a comercios por pago en línea del 1.5% al 0.8%, la eliminación de la comisión por depósito de efectivo y la suspensión indefinida del límite de 5,000 CUP para cobros y pagos en efectivo entre actores económicos.

El contexto que rodea el anuncio agrava la percepción de absurdo. Según datos de una reunión provincial celebrada el 18 de julio, BANDEC en Guantánamo solo logra captar alrededor del 35% de los casi 15 millones de pesos diarios que necesita recaudar. Más de 6,000 trabajadores de sectores como Cultura, Deportes y Educación no habían cobrado su salario de julio por falta de liquidez.

En paralelo, el mercado informal de conversión de transferencias a efectivo opera con comisiones de entre el 30% y el 50%, y solo el 3.77% de las transacciones en Cuba son digitales.

Un usuario resumió la situación con precisión: «Y mientras tanto la infraestructura de ETECSA multiplicada por cero para que hagan lo que hagan sea inviable las transferencias. Primero garanticen que siempre se pueda transferir y hacer gestiones vía digital y después lo demás».

La propia prensa oficial cubana reconoció en abril de 2026 que la bancarización «funciona mal», en parte porque los negocios privados rechazan transferencias, los apagones inutilizan terminales de pago y los cajeros automáticos colapsan con frecuencia.