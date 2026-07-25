Caldosa por el 26 de Julio en Santa Clara: «Como siempre, romantizando la miseria»

Este sábado, víspera del 73 aniversario del asalto al Moncada, la Empresa Provincial de Servicios Técnicos de Villa Clara (EPSTAC) organizó una caldosa comunitaria en plena calle del Consejo Popular Centro de Santa Clara, presentada por las autoridades como un acto de solidaridad enmarcado en el programa gubernamental «Mi Barrio por la Patria».

Las imágenes difundidas por la página oficial «Soy Villa Clara» en Facebook muestran a trabajadores cocinando con leña y calderos negros sobre el pavimento, rodeados de edificios con fachadas deterioradas.

La publicación oficial describió el evento como una actividad «de manera solidaria» en saludo al 26 de julio.

La escena, sin embargo, generó una reacción mayoritariamente crítica en redes sociales. «Como siempre, romantizando la miseria», escribió un usuario.

Otro apuntó con sarcasmo: «¿En serio que esa es la solución? ¡Qué deprimente está Cuba! Seguimos hacia el horizonte». Un tercero resumió el estado de ánimo de muchos: «Dios, ¿en qué era estarán? Qué tristeza».

No todos los comentarios fueron negativos. Una usuaria defendió la iniciativa: «Está muy bien, así ayudan a los más necesitados. Buena iniciativa».

Pero la mayoría señaló la contradicción entre el discurso oficial y la realidad cotidiana. «El pueblo sufriendo sin agua y cuando viene la corriente, con voltaje pésimo», escribió otra persona.

«Si cuando había para echarle no me la tomé, imagínate ese caldo», escribió un cubano en los comentarios, resumiendo con amargura lo que muchos piensan de una celebración que, para buena parte de la población, refleja hasta dónde ha caído el nivel de vida en la isla.

Captura de Facebook

La caldosa callejera no es un fenómeno nuevo en Villa Clara. Bodegas del municipio Manicaragua ya vendían caldosa en junio como «opción nutritiva y tradicional» ante la escasez de alimentos básicos, y en julio otras bodegas de la provincia comenzaron a vender arroz, coditos y caldosa con precios de 45 pesos la ración de arroz y 60 pesos la de espaguetis o coditos.

El contexto en que se produce esta celebración es de crisis profunda. El Food Monitor Program reportó en 2026 que el 96,91% de la población cubana carece de acceso adecuado a alimentos, y que el 33,9% de los hogares tuvo algún miembro que se fue a dormir con hambre en los 30 días previos al estudio.

El ministro de la Industria Alimentaria admitió en junio que la canasta normada no había distribuido aceite, pollo ni yogurt en lo que va del año.

A esa crisis alimentaria se suma el colapso energético: los apagones han superado las 20 horas diarias en muchas zonas del país, lo que explica por qué cocinar con leña en la calle se ha convertido en una práctica habitual, no en una tradición festiva.

Pese a todo, el régimen destacó a Villa Clara como provincia ganadora de la emulación moncadista, con Caibarién como sede del acto provincial.

El acto central nacional del 26 de julio se celebró este sábado en Pinar del Río, en una jornada que el régimen presentó con especial carga simbólica por coincidir con el centenario del nacimiento de Fidel Castro.