Cubano en Brasil: «En Cuba era médico y tenía casa propia; aquí soy nadie en tierra de otros, pero tenemos salud y libertad»

Roberto Blanco, médico cubano, publicó en Facebook un emotivo relato sobre la huida de su familia desde Cuba hasta Brasil, donde describe el abismo entre la vida que dejó atrás y la incertidumbre que encontró al llegar, con una conclusión que resume el drama de miles de compatriotas: lo material se perdió, pero la libertad se ganó.

Blanco relató que en Cuba tenía casa propia, ejercía la medicina y accedía a dólares gracias a las remesas familiares. Al llegar a Brasil, ese mundo desapareció.

«En Cuba yo era médico, tenía casa propia, dejé familiares, era de los afortunados que podía tocar dólares por la 'bendición' de las remesas, no me faltaba la comida...», detalló.

«Aquí soy nadie en tierra de otros. Aquí no tengo casa. Aquí no soy médico. Aquí tengo el dinero que traigo», admitió. Pero remató: «Mi familia y yo, sin embargo, tenemos todo lo esencial que debe tener un ser humano para vivir: salud y libertad».

La decisión de emigrar, según explicó, no fue un sueño sino una obligación moral que surgió al nacer su hijo.

«Cuando me convertí en padre mi visión del mundo cambió, también nació un compromiso más grande que mucho de lo que soñaba hasta entonces, un compromiso con la felicidad y el futuro de mi hijo. Un deber estricto con su salud, su educación, su desarrollo pleno y la obligación todavía mayor de garantizar que siempre fuese libre», escribió.

Captura de Facebook / Roberto Blanco

La travesía no fue sencilla. La familia salió de Cuba el 14 de julio -fecha visible en los tíquets de Cubana de Aviación que aparecen en las fotografías del post- e hizo escala en República Dominicana antes de internarse en América del Sur.

«Atravesamos Suriname, Guyana Francesa y gran parte de Brasil... avión, botes, carros, ómnibus... de madrugada, día, tarde o de noche. Llegamos», describió.

Al pisar Brasil, la emoción desbordó al médico. «Me vi en el espejo y me pregunté si podría reinventarme. Mirando estas fotos me convencí de que sí», confesó.

Blanco reconoció que es afortunado, y cerró su publicación con una reflexión que mezcla dolor y esperanza: «Mucha gente en Cuba, aunque no es lo que debería ser, sueña con poder salir. Yo deseo de todo corazón que sus vidas mejoren, la política cambie y un día sueñen con viajar por placer y no para poder vivir, estar seguros o tener el chance de seguir soñando. Parece utópico, yo tengo fe».

El testimonio no es un caso aislado. Cuba perdió casi 30,800 médicos entre 2021 y 2024, al pasar de 106,131 a 75,364 galenos en el sistema público, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El régimen clasifica a los médicos como «población regulada» bajo el Decreto-Ley 306 de 2012, obligándolos a solicitar autorización del Ministerio de Salud Pública para emigrar, un proceso que puede extenderse por años y que Human Rights Watch ha calificado de represivo. A pesar de esas trabas, miles optan por irse.

Brasil se ha convertido en uno de los destinos principales de este éxodo. En 2025 se registraron 41,919 solicitudes de refugio de cubanos en ese país, el 55.4 % del total nacional, superando por primera vez en una década a los venezolanos.

Entre enero y abril de 2026, otros 13,414 cubanos solicitaron refugio allí.