Cáritas mantiene su despliegue en Oriente y prepara ayuda para toda Cuba

Cáritas extiende la entrega de alimentos y productos de higiene en el oriente cubano

Cáritas Cuba avanza en la segunda fase de distribución de ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de la isla, mientras prepara una tercera etapa que tendrá alcance nacional.

La información fue divulgada por la Oficina de Comunicaciones del Obispado de Holguín, que ofreció detalles sobre las operaciones realizadas y los planes previstos para 2027.

Las cuatro diócesis del oriente cubano concluyeron la primera fase del programa, valorada en 3 millones de dólares y financiada por el gobierno de Estados Unidos para asistir a los afectados por Melissa.

Actualmente ejecutan una segunda etapa correspondiente a otros 6 millones de dólares.

En la diócesis de Holguín, las operaciones realizadas recientemente permitieron entregar recursos a 1,400 familias. Otras 2,100 permanecen pendientes de recibir asistencia, un proceso que deberá extenderse hasta diciembre.

La distribución se concentra actualmente en Las Tunas, Puerto Padre y comunidades cercanas. También se desarrolla en la Vicaría Centro, con Banes como punto de referencia, mediante las parroquias atendidas por los frailes Agustinos Recoletos.

El programa responde a los estragos provocados por Melissa en octubre de 2025. Naciones Unidas estimó que alrededor de 2,2 millones de personas resultaron severamente afectadas y que unas 78.700 hectáreas de cultivos quedaron devastadas.

Un balance posterior elevó a 76.689 el número de viviendas afectadas, entre ellas 4.743 derrumbes totales, según datos oficiales recogidos por la Organización Panamericana de la Salud.

Una tercera fase con alcance nacional

Para enero de 2027 se proyecta una tercera fase de la asistencia. El comunicado del Obispado afirma que esta se iniciará «en el Oriente cubano», pero precisa a continuación que abarcará toda la isla y comenzará su distribución por la Arquidiócesis de La Habana.

Esta nueva etapa estará vinculada al paquete de 100 millones de dólares comprometido por Estados Unidos para entregar alimentos y artículos de higiene a familias cubanas vulnerables.

De esa cantidad, 60 millones serán canalizados por Cáritas Cuba con el acompañamiento de Catholic Relief Services, mientras que otras organizaciones gestionarán los 40 millones restantes.

El programa nacional tuvo un primer adelanto el 21 de julio, cuando salió de Miami un vuelo con 18 toneladas de alimentos, artículos de higiene y otros suministros. El cargamento fue recibido al día siguiente en el Aeropuerto Internacional José Martí y beneficiará a 700 familias de la Arquidiócesis de La Habana.

El subsecretario de Estado estadounidense Jeremy Lewin indicó que el paquete completo podría alcanzar a unas 196.000 familias en toda Cuba.

¿Quiénes recibirán la ayuda?

La identificación de los beneficiarios corresponde a los equipos parroquiales y voluntarios de Cáritas.

Según la organización católica, se realizan visitas domiciliarias y se prioriza a adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o lactantes, personas con discapacidad o encamadas y familias con niños menores de cinco años en situación de riesgo.

Cada módulo incluye arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas, conservas de pescado, productos de higiene, tabletas potabilizadoras de agua, recipientes para almacenarla y una lámpara recargable.

Cáritas reconoció que la cobertura será limitada ante la magnitud de la crisis: «Somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos».

La institución explicó que la asistencia se concentrará en los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.