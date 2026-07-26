Cáritas mantiene su despliegue en Oriente y prepara ayuda para toda Cuba

Cáritas Cuba avanza en la segunda fase de distribución de ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el huracán Melissa en el oriente de la isla, mientras prepara una tercera etapa que tendrá alcance nacional.
La información fue divulgada por la Oficina de Comunicaciones del Obispado de Holguín, que ofreció detalles sobre las operaciones realizadas y los planes previstos para 2027.
Las cuatro diócesis del oriente cubano concluyeron la primera fase del programa, valorada en 3 millones de dólares y financiada por el gobierno de Estados Unidos para asistir a los afectados por Melissa.
Actualmente ejecutan una segunda etapa correspondiente a otros 6 millones de dólares.
En la diócesis de Holguín, las operaciones realizadas recientemente permitieron entregar recursos a 1,400 familias. Otras 2,100 permanecen pendientes de recibir asistencia, un proceso que deberá extenderse hasta diciembre.
La distribución se concentra actualmente en Las Tunas, Puerto Padre y comunidades cercanas. También se desarrolla en la Vicaría Centro, con Banes como punto de referencia, mediante las parroquias atendidas por los frailes Agustinos Recoletos.
El programa responde a los estragos provocados por Melissa en octubre de 2025. Naciones Unidas estimó que alrededor de 2,2 millones de personas resultaron severamente afectadas y que unas 78.700 hectáreas de cultivos quedaron devastadas.
Un balance posterior elevó a 76.689 el número de viviendas afectadas, entre ellas 4.743 derrumbes totales, según datos oficiales recogidos por la Organización Panamericana de la Salud.
Una tercera fase con alcance nacional
Para enero de 2027 se proyecta una tercera fase de la asistencia. El comunicado del Obispado afirma que esta se iniciará «en el Oriente cubano», pero precisa a continuación que abarcará toda la isla y comenzará su distribución por la Arquidiócesis de La Habana.
Esta nueva etapa estará vinculada al paquete de 100 millones de dólares comprometido por Estados Unidos para entregar alimentos y artículos de higiene a familias cubanas vulnerables.
De esa cantidad, 60 millones serán canalizados por Cáritas Cuba con el acompañamiento de Catholic Relief Services, mientras que otras organizaciones gestionarán los 40 millones restantes.
El programa nacional tuvo un primer adelanto el 21 de julio, cuando salió de Miami un vuelo con 18 toneladas de alimentos, artículos de higiene y otros suministros. El cargamento fue recibido al día siguiente en el Aeropuerto Internacional José Martí y beneficiará a 700 familias de la Arquidiócesis de La Habana.
El subsecretario de Estado estadounidense Jeremy Lewin indicó que el paquete completo podría alcanzar a unas 196.000 familias en toda Cuba.
¿Quiénes recibirán la ayuda?
La identificación de los beneficiarios corresponde a los equipos parroquiales y voluntarios de Cáritas.
Según la organización católica, se realizan visitas domiciliarias y se prioriza a adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o lactantes, personas con discapacidad o encamadas y familias con niños menores de cinco años en situación de riesgo.
Cada módulo incluye arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas, conservas de pescado, productos de higiene, tabletas potabilizadoras de agua, recipientes para almacenarla y una lámpara recargable.
Cáritas reconoció que la cobertura será limitada ante la magnitud de la crisis: «Somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos».
La institución explicó que la asistencia se concentrará en los hogares que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Preguntas Frecuentes sobre la Ayuda Humanitaria de Cáritas en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué fases comprende el despliegue de ayuda humanitaria de Cáritas en Cuba?
El despliegue de ayuda humanitaria de Cáritas en Cuba comprende tres fases. La primera fase se centró en las diócesis orientales afectadas por el huracán Melissa con un presupuesto de 3 millones de dólares. La segunda fase, en curso, maneja 6 millones adicionales y sigue apoyando a la región oriental. La tercera fase, prevista para enero de 2027, se extenderá a toda la isla, comenzando por la Arquidiócesis de La Habana.
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¿Cómo se seleccionan los beneficiarios de la ayuda de Cáritas en Cuba?
Los beneficiarios de la ayuda de Cáritas en Cuba se seleccionan mediante visitas domiciliarias realizadas por equipos parroquiales y voluntarios. Se priorizan adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con discapacidad y familias con niños menores de cinco años, sin intervención del Estado cubano.
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¿Qué contiene la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Cuba?
La ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Cuba incluye kits de alimentos y productos de higiene. Los módulos alimentarios contienen arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas y conservas de pescado. Los módulos de higiene incluyen jabones, detergente, pasta dental, cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua y una lámpara recargable.
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¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica en la distribución de la ayuda en Cuba?
La Iglesia Católica, a través de Cáritas Cuba y Catholic Relief Services, es el canal principal para la distribución de la ayuda humanitaria en Cuba. Este mecanismo asegura que la ayuda llegue directamente a la población necesitada sin la intermediación del gobierno cubano, garantizando transparencia y eficacia en la entrega.
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¿Cuáles son las críticas del gobierno cubano a la ayuda humanitaria de Estados Unidos?
El gobierno cubano ha criticado la ayuda humanitaria de Estados Unidos describiéndola como "manipulación política". Ha insistido en que toda contribución humanitaria debería canalizarse a través de vías estatales, aunque la ayuda llega directamente a las comunidades sin intervención gubernamental para evitar desvíos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.