Cáritas Cuba sobre ayuda de EEUU: «Somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos»

Cáritas Cuba reconoció este jueves que la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos no será suficiente para atender a todos los cubanos que la necesitan, una admisión poco habitual en un comunicado institucional que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la isla.

En un mensaje publicado en su sitio web, la organización de la Iglesia Católica pidió comprensión a quienes no resulten beneficiados del programa y subrayó que la asistencia se entregará priorizando a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

«Somos plenamente conscientes de que no podemos llegar a todos. Por ello, entregamos esta ayuda "que no es masiva en su cobertura", con el corazón puesto en quienes, en medio de la actual crisis humanitaria, enfrentan una mayor vulnerabilidad», expresó la institución.

El programa forma parte del paquete de 100 millones de dólares aprobado por el Gobierno de Estados Unidos para asistencia humanitaria en Cuba. De ese monto, 60 millones serán administrados por Cáritas Cuba y Catholic Relief Services (CRS), mientras que los 40 millones restantes se canalizarán a través de otras organizaciones independientes.

¿Quiénes recibirán la ayuda?

Cáritas explicó que la selección de beneficiarios no responde a favoritismos, sino a criterios sociales previamente definidos.

Entre los grupos priorizados figuran adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con discapacidad o encamadas y familias con niños menores de cinco años en situación de riesgo.

La organización destacó que los beneficiarios son identificados mediante visitas domiciliarias realizadas por voluntarios y equipos parroquiales en cada diócesis, con el objetivo de que la ayuda llegue directamente a quienes más la necesitan y sin intermediación del Estado cubano.

Qué incluye cada módulo

Cada paquete contiene alimentos básicos y artículos esenciales para enfrentar las dificultades cotidianas que padecen miles de familias cubanas.

Los módulos incluyen 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, un galón de aceite, una libra de azúcar morena, tres libras de pasta, seis latas de sardinas y cinco de atún, además de productos de higiene como jabones, pasta y cepillos dentales, tabletas potabilizadoras de agua, almohadillas sanitarias, un cubo plástico, un recipiente de 20 litros para almacenar agua y una lámpara recargable.

La distribución ya comenzó

La entrega de la ayuda comenzó este jueves en Bejucal y Alquízar, y durante los próximos meses se extenderá progresivamente al resto de las diócesis del país, desde Pinar del Río hasta Camagüey.

Paralelamente, continúa la distribución de suministros en las provincias orientales afectadas por el huracán Melissa, una respuesta para la que ya se habían destinado entre tres y seis millones de dólares en la fase inicial del programa.

El primer cargamento, de 18 toneladas, salió el martes desde Miami a bordo de un vuelo de 7Air Cargo y llegó al Aeropuerto Internacional José Martí el miércoles. La carga incluía 700 kits de alimentos y 700 kits de higiene, destinados inicialmente a familias de la Arquidiócesis de La Habana.

Un alivio insuficiente frente a la crisis

El plan completo prevé beneficiar entre 100,000 y 120,000 familias, aunque Catholic Relief Services estima que la cifra podría acercarse a 200.000 hogares, es decir, a más de medio millón de personas.

Aun así, Cáritas reconoce que esa ayuda representa solo una parte de las necesidades existentes en un país golpeado por la escasez de alimentos, medicamentos, productos básicos y una prolongada crisis económica.

La organización cerró su mensaje con una frase de la Madre Teresa de Calcuta que resume el alcance y las limitaciones del programa:

«A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota».