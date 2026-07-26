Luis Manuel Otero Alcántara advierte: «Si la dictadura sobrevive este momento, será difícil»

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lanzó una advertencia directa sobre el futuro de Cuba en una entrevista con Tania Costa: «Si la dictadura sobrevive a este momento decisivo, va a ser difícil porque nosotros nos vamos a cansar».

El cofundador del Movimiento San Isidro, exiliado en Miami desde el 18 de julio tras cumplir cinco años de prisión en Cuba, describió el momento actual como una ventana histórica que no puede desaprovecharse.

Otero Alcántara rechazó que su llamado de apoyo al presidente Donald Trump sea un gesto político partidista, equiparándolo al mismo tipo de solicitud que dirige a los europeos: «Como le pido a los europeos, le estoy pidiendo ayuda para que nos acompañen en este momento decisivo».

El activista subrayó que el cambio en Cuba no depende únicamente del respaldo externo, sino de que los propios cubanos asuman su responsabilidad colectiva: «Ahora mismo hay más de 9 millones de cubanos adentro sufriendo, ahogados, viviendo literalmente en una fosa, y eso no es vida para ningún ser humano».

Para ilustrar el impacto real del trabajo sostenido, citó el caso del secretario de Estado Marco Rubio, quien declaró públicamente haber sido motivado por un grupo de artistas cubanos. «Si nosotros hubiéramos estado trabajando, sacrificando cosas, a lo mejor ahora mismo la situación estuviera diferente», reflexionó.

Rubio dio la bienvenida oficial a Otero Alcántara el 19 de julio, calificó al Movimiento San Isidro como «faro de esperanza» y exigió la liberación de más de 700 presos políticos en Cuba.

El activista también abrió la puerta a la posibilidad de una acción internacional más directa contra el régimen, usando el término «intervención quirúrgica» para referirse a una operación destinada a remover a sus líderes, aunque aclaró que «ellos son los que saben a quién tienen que llevarse».

Detrás de la advertencia política hay una motivación personal que Otero Alcántara no ocultó: el temor a que él y su generación envejezcan sin ver el cambio. «Vamos a vernos viejos también. No sé qué vendrá atrás», admitió.

Su esperanza es que la transformación ocurra a tiempo: «Yo quiero que se quede en mi generación para que mi hijo pueda vivir en un lugar tranquilo, pueda tener deseos de vivir dentro de Cuba».

Otero Alcántara insistió en que no cree en soluciones mesiánicas ni en líderes salvadores: «Yo no tengo fe en que viene a venir un dios todopoderoso, va a abrir el cielo y va a mandar un rayo. Yo creo en el trabajo».

El activista, quien declaró «fui expulsado de Cuba» al llegar a Miami, también advirtió sobre el riesgo de que, tras la dictadura, Cuba caiga en manos de «otro Fidel Castro», y apostó por instituciones sólidas que trasciendan a los individuos como garantía de una transición democrática real.