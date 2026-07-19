Primeras declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántara tras llegar desterrado a Miami: «Que acaben de ceder»

El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara lanzó este sábado un mensaje al régimen cubano tras llegar desterrado a Estados Unidos: «Acaben de ceder».

En sus primeras declaraciones en suelo estadounidense, hizo un llamado cargado de urgencia y emoción dirigido tanto a las autoridades de la isla como a los cubanos dentro y fuera del país.

«Por favor, yo les juro, que acaben de ceder, porque estamos hablando de situaciones que no es solo la falta de comid», dijo Otero Alcántara, en referencia a los líderes del régimen.

«Estamos hablando de millones de personas sufriendo. Estamos hablando de familias separadas, de personas que están aquí y no pueden ir allá, que se les muere su mamá, que se les muere su papá, que se le muere su abuela y no pueden regresar a darle un ultimo beso».

El artista describió la situación de quienes permanecen en Cuba como una realidad de ruptura: personas que, afirma, quedan atrapadas en un sistema que los inmoviliza.

«Hay tantas fracturas en Cuba y en el exilio, porque uno piensa que te fuiste para la yuma y ya, y no es así, aquí también hay dolor», señaló.

También habló de una misión personal que lo impulsa desde adentro. «Yo voy a seguir fajaó, yo tengo una misión, que no sé de donde vino, pero cada uno de nosotros tiene las herramientas suficientes, porque nosotros no solo somos artistas, intelectuales, sino que estamos conectados con esa realidad, y sacrificamos todos los lujos del arte para luchar por cambiar esa realidad», afirmó.

En ese mismo tono, rechazó la etiqueta de artista o intelectual en sentido convencional: «Nosotros no somos artistas, no somos intelectuales, no somos gente que nos preocupa con la realidad esa y sacrificamos todos los dibujos que tienen, el arte y demás».

El artista plástico y cofundador del Movimiento San Isidro, considerado el preso político más emblemático de Cuba, llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en el vuelo AA2706 procedente de La Habana, tras cinco años de encarcelamiento en la prisión de Guanajay y una liberación condicionada al destierro definitivo de la isla.

Su liberación llegó después de una semana de angustia para su entorno. El régimen lo trasladó de Guanajay el 7 de julio sin notificar a su familia, manteniéndolo en paradero desconocido bajo custodia de la Seguridad del Estado, situación que Amnistía Internacional calificó como desaparición forzada.

Su condena de cinco años había vencido oficialmente el 9 de julio de 2026, pero el régimen no lo liberó en esa fecha.

Solo tras la aprobación de un parole humanitario por parte del gobierno de Estados Unidos el viernes 17 de julio pudo salir de Cuba, con el destierro como única condición.

En enero de 2022, Otero Alcántara había rechazado públicamente esa misma opción con una frase que se volvió símbolo: «Yo me muero aquí».

Sin embargo, en una entrevista con USA Today publicada en mayo de 2026 desde la prisión de Guanajay, mostró disposición a continuar su lucha desde el exilio.

El primer acto de Otero Alcántara en Miami será visitar la Ermita de la Caridad del Cobre a las 6:30 de la tarde de este sábado, donde dejó una ofrenda de agradecimiento.

Llevó consigo desde Cuba una virgen rota, gesto que la activista Anamely Ramos describió como una invitación a «reunir los fragmentos» y «sanar» lo quebrado en Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un mensaje de bienvenida a «la libertad» por su llegada.