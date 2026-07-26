Doctora cubana denuncia las misiones médicas: «Trafican con las personas, lucran con la esclavitud moderna»

Una médica cubana identificada como Raícesa Mora publicó este sábado un contundente testimonio en Instagram en el que desmonta el programa de misiones médicas del régimen cubano y lo califica de «mentira total» y «trata de profesionales médicos cubanos».

El video, difundido por la cuenta @magjorgecastro, llega un día después de que Estados Unidos sancionara a las dos entidades estatales que gestionan el programa —la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM)— así como al ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y a la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón.

«El gobierno de la dictadura cubana se encarga de venderle al mundo [las misiones] como acto de heroicidad, de altruismo, de solidaridad, de benevolencia, cuando en realidad eso es todo mentira», afirma Mora en el testimonio.

La doctora describe con precisión el mecanismo de explotación: los médicos enviados al exterior reciben apenas el 20% o menos del salario que los países anfitriones pagan a Cuba por sus servicios. «Lo que hacen es explotar a los trabajadores médicos cubanos, chantajearlos, coaccionarlos, llevarlos lejos de sus casas», denuncia.

A eso se suman otras formas de control: «Les sacan el pasaporte, los vigilan, les niegan el trato con nacionales del país en el que están».

Y quien decide no regresar a la isla paga un precio adicional: «Si esos médicos deciden no volver a su país, no pueden volver a entrar a Cuba en ocho años».

Mora es categórica sobre el destino del dinero generado por el programa: «Ni uno solo de esos pesos se ha invertido en mejorar la salud médica cubana», sino que ha servido para «llenar las arcas y los bolsillos de los dictadores».

El testimonio coincide con la presión internacional más intensa que ha enfrentado el programa en décadas. En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de 199 páginas —basado en 71 testimonios— que documentó trabajo forzoso, retención de documentos, confiscación de salarios y represalias contra los médicos y sus familias, y recomendó a los países americanos retirarse del programa de misiones médicas cubanas.

El Parlamento Europeo había aprobado en abril de 2025 una enmienda que calificó las brigadas médicas cubanas de «esclavitud moderna» y «trabajo forzado».

Según estimaciones del Departamento de Estado de EE.UU., el programa genera al régimen más de 4,900 millones de dólares anuales.

Las sanciones del 24 de julio se apoyaron en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026, en el marco de una campaña sostenida de presión que desde febrero de 2026 ha llevado a una decena de países a cerrar o recortar sus contratos con Cuba.

El régimen respondió este mismo sábado: Miguel Díaz-Canel calificó de «héroes» a los médicos cubanos en misiones, en un intento de contrarrestar el impacto de las sanciones y los testimonios como el de Mora.

La doctora cerró su denuncia sin ambigüedades: «Trafican con las personas, lucran con la esclavitud moderna, que es esa, la trata de profesionales médicos cubanos. Cuba es una dictadura, abajo el comunismo, patria, vida y libertad».