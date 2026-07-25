Michel Torres Corona quiere que EE. UU. le sancione: «A mí me falta esa distinción. ¡A ver si se animan!»

El propagandista y conductor del programa oficialista 'Con Filo', Michel Torres Corona, publicó este sábado en Facebook una foto junto a Gretza Sánchez Padrón —recién sancionada por el Departamento de Estado— con el título «Mi foto con la sancionada», retando abiertamente a Washington a incluirlo en su próxima lista de sanciones.

Sánchez Padrón fue designada el 23 de julio por el Departamento de Estado en su condición de directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), organismo del Ministerio de Salud Pública encargado de reclutar y gestionar a los profesionales enviados al exterior.

En esa misma ronda, EE.UU. sancionó también al ministro de Salud José Ángel Portal Miranda, a la propia UCCM y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC), a la que Washington describió como «la principal fuente de divisas de Cuba», con ingresos estimados superiores a los 4,900 millones de dólares anuales.

Lejos de guardar silencio, Torres Corona convirtió la sanción de su conocida en una provocación pública. «Ver su nombre entre la nueva lista de sancionados por el gobierno estadounidense —y su histérico y mentiroso y repugnante Secretario de Estado— solo me provoca envidia. A mí me falta esa distinción... ¡a ver si se animan!», escribió.

La provocación no se limitó a las palabras. En la imagen, el conductor aparece con una camiseta de CUPET, la petrolera estatal cubana, y aclaró que la elección fue deliberada: «En la foto salgo con pulovito de Cupet y es con toda la intención».

La referencia apunta directamente a que EE. UU. sancionó a CUPET en junio de 2026 bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de ese año.

El post cerró con consignas antiimperialistas: «¡No pasarán, yanquis HP! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva Cuba libre!».

Torres Corona es uno de los voceros más activos del régimen en redes sociales, aunque su trayectoria reciente ha estado marcada por roces con la propia nomenclatura.

En abril de 2026 fue censurado por la televisión oficial tras criticar a Sandro Castro. Y el 10 de julio publicó en el portal uruguayo Mate Amargo el artículo «El cangrejo y el vampiro», en el que cuestionó que Raúl Guillermo Rodríguez Castro actuara como negociador del régimen ante Washington sin ocupar cargo electo alguno.

La escalada de sanciones estadounidenses contra Cuba en 2026 ha sido sostenida: el 13 de julio, EE.UU. designó a otras diez entidades cubanas, entre ellas el Ministerio de Turismo, las Brigadas de Respuesta Rápida y las Milicias de Tropas Territoriales. La ronda del 23 de julio amplió el alcance al sector sanitario y energético, incluyendo a CEINPET, ENERSA y EINARBO S.A.

El Departamento de Estado reiteró que el programa de misiones médicas constituye trabajo forzoso y trata de personas, señalando que el régimen retiene entre el 50% y el 95% de los salarios pagados por los países receptores.

En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había llegado a conclusiones similares en un informe de 199 páginas, recomendando a los Estados americanos revisar o suspender su participación en el programa.

El comunicado del Departamento de Estado del 23 de julio precisó que «el objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento» del régimen cubano.