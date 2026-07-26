Luis Manuel Otero Alcántara apoya una «intervención quirúrgica» en Cuba si saca del poder a los Castro y a Díaz-Canel

El artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara declaró este sábado que apoyaría una «intervención quirúrgica» en Cuba, con una condición: que su objetivo sea remover del poder a quienes él identifica como los responsables de la dictadura.

En una entrevista con Tania Costa transmitida por CiberCuba, Otero Alcántara —quien llegó a Miami el 19 de julio tras ser expulsado de la Isla en lo que él mismo calificó como un «destierro forzado»— fue directo al plantear su posición: «Pudieran hablar de intervención quirúrgica, pudieran hablar de cualquier situación de ese tipo, y si una intervención quirúrgica siempre que sea el problema que resuelva la realidad quirúrgica para llevarse a los Castros que están en el poder, los Castros y a Canel».

El fundador del Movimiento San Isidro admitió no tener certeza sobre quiénes exactamente deben ser removidos, pero apuntó a varios nombres: «Nosotros tenemos también el cliché de que a los Castros y a Canel, y a lo mejor hay un tercero o un apellido. Eso, Marrero Cruz, no sé, Pérez García».

Su criterio para definir quién debe salir fue claro: «Hay que llevarse a alguien, a alguien, a alguien que está ahí y no tiene empatía con el pueblo cubano y que esta enquistado. Ese es el que hay que sacar de ese pueblo».

Otero Alcántara descartó que Cuba pueda seguir el camino de una «transición a la venezolana», argumentando que las realidades de ambos países son incomparables: «Venezuela tiene una historia económica, política diferente a la de nosotros. Nosotros tenemos casi 70 años de dictadura».

En su lugar, abogó por una transición gradual con respaldo internacional —de Estados Unidos y de Europa— que permita a los cubanos construir desde cero: «Mandar a buscar a los europeos, que haya una transición para que nosotros podamos dar paso, paso, paso, aprendiendo qué cosa es la democracia y, por supuesto, instaurando instituciones que trasciendan al ser humano».

Su mayor temor no es la dictadura en sí, sino lo que podría venir después: que un nuevo líder carismático ocupe el vacío de poder y repita el ciclo. «Una de las cosas que más miedo se le tiene es que de momento sigamos un líder y se vuelva otro gordillo más, otro Fidel Castro más», advirtió.

El activista fue enfático al describir ese escenario: «Lo que no quiero yo es que haya otro Fidel Castro, que la gente se enamore, porque la gente va a salir de la dictadura. Van a dar un poco de pollo, aceite, corriente, no sé qué. Y van a agradecerle como un dios a esa persona que está allí. Esa persona puede creerse cosas, instaurarse en el poder y meternos 70 años más. No, no, no, no».

Estas declaraciones se producen en un contexto en que el debate sobre una posible intervención en Cuba ha ganado fuerza dentro de la oposición y la diáspora. Una encuesta de mayo de 2026 reveló que el 60,9% de más de 42,000 respuestas apoyaba una intervención militar directa de Estados Unidos en la Isla.

Otero Alcántara fue sacado de la prisión de Guanajay el 7 de julio de 2026, días antes de que venciera formalmente su condena de cinco años, sin notificación a su familia ni a sus abogados. Amnistía Internacional denunció su desaparición forzada el 10 de julio, exigiendo su liberación inmediata.

Su compañero del Movimiento San Isidro, Maykel Osorbo, permanece preso en Cuba con una condena de nueve años que se extiende hasta 2030. En julio de 2026 fue trasladado a la misma prisión de Guanajay donde estuvo recluido Otero Alcántara, y Estados Unidos aprobó un parole humanitario a su favor mientras el régimen cubano lo mantiene encarcelado.