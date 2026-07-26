Díaz-Canel desafía el mensaje de Washington: "Las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras"

Miguel Díaz-Canel durante el acto por el 26 de Julio

Miguel Díaz-Canel aprovechó su discurso por el 26 de Julio para lanzar un mensaje directo a Washington, insistiendo en la soberanía del régimen cubano frente a las presiones de Estados Unidos.

"Las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras", afirmó, en una declaración que pareció responder a los reiterados llamados de la administración Trump para que el régimen emprenda reformas estructurales que permitan sacar al país de su prolongada crisis.

La frase llega en un momento de máxima tensión entre La Habana y Washington. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, la política estadounidense hacia Cuba ha girado en torno a una idea constante: el problema de la Isla no es solo económico, sino político, y las reformas serán inviables mientras el poder permanezca en las mismas manos.

"Son económicamente incompetentes"

Marco Rubio ha sido especialmente contundente en ese diagnóstico.

A finales de abril afirmó que "las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con los actuales gobernantes. Son económicamente incompetentes", una declaración que resumía la posición de Washington respecto al futuro de la Isla.

Pocas semanas antes ya había expresado una idea similar al asegurar que "la economía de Cuba no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno", descartando que basten simples ajustes administrativos o nuevas medidas económicas para revertir el deterioro del país.

Rubio también rechazó públicamente las reformas anunciadas por La Habana, calificándolas de insuficientes. "El fondo del asunto es que su economía no funciona. Es una economía no funcional", afirmó desde Washington al sostener que el modelo cubano agotó hace tiempo su capacidad para sostenerse.

Trump también elevó la presión

El propio Donald Trump ha mantenido una línea similar.

En mayo aseguró que Cuba era un "país fallido" que "solo va en una dirección: hacia abajo", mientras su administración incrementaba la presión económica mediante nuevas sanciones dirigidas contra el aparato estatal y el conglomerado militar GAESA.

Aunque Trump ha dejado abierta la posibilidad de dialogar con La Habana, Washington ha condicionado cualquier avance a cambios mucho más profundos que las reformas económicas anunciadas por el régimen.

La posición estadounidense ha sido reiterada una y otra vez por Rubio: no basta con introducir ajustes económicos; el problema radica en el propio sistema político y en quienes lo dirigen.

Una respuesta con destinatario claro

En ese contexto, la afirmación de Díaz-Canel de que "las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras" adquiere un evidente contenido político.

Más que una simple reivindicación de la soberanía nacional, la frase parece responder al creciente discurso procedente de Washington, que insiste en que Cuba necesita una transformación mucho más profunda que las 176 Transformaciones Económicas y Sociales que el régimen anunció estar dispuesto a asumir.

Sin embargo, numerosos economistas han advertido de que esas medidas mantienen intacto el monopolio político del Partido Comunista y no introducen cambios institucionales capaces de garantizar seguridad jurídica, competencia real o independencia económica.

Dos visiones irreconciliables

La distancia entre ambos discursos resulta hoy difícil de reducir.

Mientras Díaz-Canel insiste en que el rumbo de Cuba solo puede decidirse desde La Habana y rechaza cualquier interferencia extranjera, la administración Trump sostiene que el actual liderazgo ha demostrado durante años ser incapaz de sacar al país de la crisis.

Rubio ha llegado incluso a afirmar que Cuba solo tiene dos posibles caminos: un agravamiento de la crisis hasta el colapso del sistema o una recuperación basada en reformas profundas que considera imposibles con los actuales dirigentes.

En ese escenario, la frase pronunciada por Díaz-Canel trasciende el discurso conmemorativo del 26 de Julio. También representa una respuesta política al principal mensaje que Washington ha repetido durante meses: que la crisis cubana no se resolverá únicamente con nuevas medidas económicas, sino con cambios estructurales en el sistema de poder.

Al reafirmar que las decisiones "son y serán nuestras", el gobernante designado por Raúl Castro deja claro que el régimen no está dispuesto a aceptar las condiciones planteadas por Estados Unidos.

Lejos de revertir una crisis económica y social que continúa profundizándose, la postura del "puesto a dedo" parece que profundizará el enfrentamiento con una administración estadounidense que considera agotado el modelo político y económico vigente en la Isla.