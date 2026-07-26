Díaz-Canel carga contra EE.UU.: “Allí está prohibido protestar contra las políticas del Estado”

La retórica de Díaz-Canel buscó desviar la atención de la represión a cualquier forma de disenso en Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó el acto central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado este domingo en Pinar del Río, para lanzar una ofensiva retórica contra Washington y afirmar que en Estados Unidos "está prohibido protestar contra las políticas del Estado que empobrecen a las mayorías mientras las élites de poder se enriquecen obscenamente".

El mandatario pronunció esas palabras en respuesta directa al informe "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI", presentado el 20 de julio por el secretario de Estado Marco Rubio, el cual acusa al régimen de haber patrocinado el izquierdismo radical en EE.UU. durante más de seis décadas.

"Han declarado una guerra mundial contra las izquierdas y a Cuba como capital del comunismo en el siglo XXI", afirmó Díaz-Canel, citando directamente el título del documento del Departamento de Estado.

Bajo esa premisa, el gobernante construyó su argumento central: que Washington usa a Cuba como "chivo expiatorio" para desviar la atención de sus propios problemas internos.

"Al acusar a Cuba no solo buscan un chivo expiatorio, un agente externo; buscan a quien culpar de la protesta de los sectores más golpeados por una economía que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres hasta límites insostenibles", declaró.

Díaz-Canel acusó además a la administración estadounidense de "criminalizar la protesta sin analizar sus causas" y de buscar "de forma oportunista una nueva excusa para sostener su genocida política contra Cuba que el mundo condena".

El discurso se produce en un contexto de máxima tensión bilateral. Desde enero, Washington ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra funcionarios e instituciones del régimen cubano.

El informe de Rubio también reveló un "Plan nacional de respuesta rápida" elaborado por una coalición de más de 60 organizaciones vinculadas a Cuba para movilizar protestas en suelo estadounidense en menos de 24 horas ante cualquier acción militar contra la isla.

La retórica de Díaz-Canel sobre la represión de protestas en Estados Unidos tiene, sin embargo, un sustrato real que el gobernante utiliza para desviar la atención de la represión interna en Cuba.

Amnistía Internacional documentó el arresto de al menos 3,100 estudiantes por protestas en universidades estadounidenses en 2024, y Trump anunció en junio de 2025 la criminalización del uso de máscaras en manifestaciones.

Pese a ello, el contraste con Cuba es abismal, pues el régimen mantiene en prisión a cientos de presos políticos condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, y reprime sistemáticamente cualquier forma de disidencia.

En otro fragmento del mismo discurso, Díaz-Canel desafió directamente a Washington al declarar que "las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras".

El acto en Pinar del Río se celebró en medio de una profunda crisis energética, con apagones prolongados y escasez generalizada que contrastan con la propaganda oficial desplegada en la jornada.

Díaz-Canel cerró ese fragmento de su intervención con un llamado que mezcla la apelación a la sociedad civil estadounidense con la defensa del régimen.

"Dejen a Cuba vivir en paz y también a lo más noble del pueblo americano que históricamente ha batallado por los derechos humanos de otros pueblos sin esperar reconocimiento y enfrentando muchas veces persecución, cárcel y riesgos para sus vidas. Cuba no es una amenaza ni para los Estados Unidos ni para ningún otro país sobre la tierra", sostuvo.