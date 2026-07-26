Díaz-Canel carga contra EE.UU.: “Allí está prohibido protestar contra las políticas del Estado”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aprovechó el acto central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado este domingo en Pinar del Río, para lanzar una ofensiva retórica contra Washington y afirmar que en Estados Unidos "está prohibido protestar contra las políticas del Estado que empobrecen a las mayorías mientras las élites de poder se enriquecen obscenamente".
El mandatario pronunció esas palabras en respuesta directa al informe "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI", presentado el 20 de julio por el secretario de Estado Marco Rubio, el cual acusa al régimen de haber patrocinado el izquierdismo radical en EE.UU. durante más de seis décadas.
"Han declarado una guerra mundial contra las izquierdas y a Cuba como capital del comunismo en el siglo XXI", afirmó Díaz-Canel, citando directamente el título del documento del Departamento de Estado.
Bajo esa premisa, el gobernante construyó su argumento central: que Washington usa a Cuba como "chivo expiatorio" para desviar la atención de sus propios problemas internos.
"Al acusar a Cuba no solo buscan un chivo expiatorio, un agente externo; buscan a quien culpar de la protesta de los sectores más golpeados por una economía que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres hasta límites insostenibles", declaró.
Díaz-Canel acusó además a la administración estadounidense de "criminalizar la protesta sin analizar sus causas" y de buscar "de forma oportunista una nueva excusa para sostener su genocida política contra Cuba que el mundo condena".
El discurso se produce en un contexto de máxima tensión bilateral. Desde enero, Washington ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra funcionarios e instituciones del régimen cubano.
El informe de Rubio también reveló un "Plan nacional de respuesta rápida" elaborado por una coalición de más de 60 organizaciones vinculadas a Cuba para movilizar protestas en suelo estadounidense en menos de 24 horas ante cualquier acción militar contra la isla.
La retórica de Díaz-Canel sobre la represión de protestas en Estados Unidos tiene, sin embargo, un sustrato real que el gobernante utiliza para desviar la atención de la represión interna en Cuba.
Amnistía Internacional documentó el arresto de al menos 3,100 estudiantes por protestas en universidades estadounidenses en 2024, y Trump anunció en junio de 2025 la criminalización del uso de máscaras en manifestaciones.
Pese a ello, el contraste con Cuba es abismal, pues el régimen mantiene en prisión a cientos de presos políticos condenados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, y reprime sistemáticamente cualquier forma de disidencia.
En otro fragmento del mismo discurso, Díaz-Canel desafió directamente a Washington al declarar que "las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras".
El acto en Pinar del Río se celebró en medio de una profunda crisis energética, con apagones prolongados y escasez generalizada que contrastan con la propaganda oficial desplegada en la jornada.
Díaz-Canel cerró ese fragmento de su intervención con un llamado que mezcla la apelación a la sociedad civil estadounidense con la defensa del régimen.
"Dejen a Cuba vivir en paz y también a lo más noble del pueblo americano que históricamente ha batallado por los derechos humanos de otros pueblos sin esperar reconocimiento y enfrentando muchas veces persecución, cárcel y riesgos para sus vidas. Cuba no es una amenaza ni para los Estados Unidos ni para ningún otro país sobre la tierra", sostuvo.
Preguntas frecuentes sobre el discurso de Díaz-Canel y las tensiones entre Cuba y EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué afirmó Díaz-Canel sobre la prohibición de protestar en Estados Unidos?
Díaz-Canel afirmó que en Estados Unidos "está prohibido protestar contra las políticas del Estado". Según el gobernante cubano, estas políticas empobrecen a las mayorías mientras enriquecen a las élites. Esta declaración forma parte de su crítica hacia el gobierno de Washington, al que acusa de usar a Cuba como chivo expiatorio para desviar la atención de sus problemas internos.
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¿Cómo responde Díaz-Canel al informe de Marco Rubio sobre Cuba?
Díaz-Canel calificó el informe de Marco Rubio como una guerra mundial contra las izquierdas y a Cuba como capital del comunismo en el siglo XXI. En su discurso, Díaz-Canel afirma que el informe intenta criminalizar a Cuba y desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos, acusando al país norteamericano de buscar excusas para sostener una política genocida contra Cuba.
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¿Qué contexto enfrenta Cuba en medio de las críticas de Díaz-Canel a EE.UU.?
Cuba enfrenta una profunda crisis energética con apagones prolongados y escasez de combustible. A esto se suman las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han afectado gravemente la economía cubana. Pese a ello, Díaz-Canel utiliza la retórica de resistencia para desafiar a Washington, aunque el país sigue lidiando con graves problemas internos, como la represión de protestas y una escasez generalizada de recursos básicos.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante las sanciones de EE.UU. a Cuba?
La ONU ha calificado las sanciones contra Cuba como un "acto de genocidio" y un "castigo colectivo". En una sesión extraordinaria de la Asamblea General, Cuba denunció el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, que han sido vistas como una agresión deliberada contra la población cubana. Esta postura ha sido respaldada por varios países, aunque Estados Unidos insiste en que el verdadero problema es el modelo económico y político del régimen cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.