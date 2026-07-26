«Para eso sí hay combustible»: cubanos opinan del performance de Díaz-Canel con grupos de solidaridad

Mientras Cuba atraviesa la peor crisis energética de su historia reciente —con apagones de hasta 15 horas diarias en La Habana y cortes de hasta 87 horas consecutivas en algunas provincias— Miguel Díaz-Canel se reunió este sábado en Pinar del Río con grupos de solidaridad internacional para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional, en el marco del aniversario 73 del asalto al Moncada. La reacción de los cubanos en redes sociales no se hizo esperar.

La publicación oficial de la Presidencia de Cuba en Facebook describió el encuentro como «emotivo» y destacó cuatro ejes del discurso del mandatario: soberanía y autodeterminación, el impacto del embargo estadounidense, los obstáculos logísticos para recibir suministros y la «resistencia y dignidad» del pueblo cubano. El evento contó con la participación del ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) y del movimiento Pastores por la Paz, que reafirmó que «Cuba no está sola».

Captura de FB/Presidencia Cuba

Díaz-Canel calificó el cerco petrolero como un «castigo colectivo» y denunció que el temor a represalias impide que navieras trasladen alimentos y equipamiento a puertos cubanos. El régimen también presentó en el acto datos que, paradójicamente, retratan su propio fracaso: la mortalidad infantil se ha duplicado —de 4,0 por mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, un incremento del 148%— y la lista de espera quirúrgica supera las 100,000 personas, incluyendo más de 10,000 niños.

El contraste entre el aparato del acto —micrófonos, sillas, banderas de decenas de países, delegaciones internacionales, logística de traslado— y la realidad cotidiana de los cubanos sin luz ni combustible generó una avalancha de comentarios irónicos. El que se convirtió en síntesis perfecta de la jornada fue escueto y demoledor: «Para eso sí hay combustible».

Otros internautas fueron igual de directos. Uno escribió que «la independencia y soberanía son utopías que no me dan qué comer, yo tengo hambre». Otro preguntó simplemente «¿hasta cuándo?». Un tercero fue más expeditivo: «¡Vete ya!». No faltó quien ironizara con el traslado del mandatario: «Me dijeron que después de este recorrido va a montarse en el avión y se va pa' la puñeta». Y alguien más apuntó con sorna: «¿Cómo está la utopía ahí?».

Un comentario más elaborado resumió el sentir de muchos: «Un gobierno no se mide por la cantidad de discursos que pronuncia ni por la narrativa que construye, sino por su capacidad para garantizar lo más básico: seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y oportunidades para la población».

Los números del colapso energético que rodea al acto son elocuentes. El 23 de julio —víspera del acto central— la afectación eléctrica alcanzó 2,315 MW, con solo 1,070 MW de disponibilidad frente a una demanda de 3,200 MW. Ese mismo día, 106 centrales de generación distribuida estaban paralizadas por falta de combustible. El récord histórico de déficit se había registrado apenas el 8 de julio: 2,341 MW, con alrededor del 73% del territorio sin electricidad de forma simultánea.

En abril de 2026, el propio Díaz-Canel había admitido públicamente que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo». El país produce internamente solo 40,000 barriles diarios de petróleo frente a una necesidad de 110,000, y ha llegado a pasar casi cuatro meses sin recibir petróleo importado de forma regular.

Pinar del Río fue elegida sede del acto central por cuarta vez en la historia —las anteriores fueron en 1976, 2000 y 2017—, decisión anunciada el 27 de junio por el Buró Político del PCC. El Ministerio de Trabajo confirmó receso laboral los días 25, 26 y 27 de julio; y aun entre escaseces de todo tipo, el régimen se las ha arreglado para acondicionar todo en la plaza pinareña en función del show propagandístico. El acto coincide además con el centenario del nacimiento de Fidel Castro, lo que el oficialismo cargó de especial simbolismo, aunque para muchos cubanos el símbolo más elocuente de la jornada fue otro: un país sin luz que encontró combustible para el performance con los grupos solidarios.