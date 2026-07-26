¿Quiénes son los cinco cubanos condenados a muerte en Florida?

El caso de Rafael Andrés, cubanoamericano de 61 años condenado por segunda vez a la pena de muerte el viernes por el juez del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, ha puesto el foco sobre los cubanos en el corredor de la muerte en Estados Unidos.

Según datos del Death Penalty Information Center (DPIC), organización con sede en Washington especializada en el análisis de esta medida, en Estados Unidos hay cinco cubanos sancionados a la pena capital, todos en Florida.

En el Estado del Sol hay un total de 12 presos extranjeros sentenciados a muerte.

Los cinco cubanos aguardan en prisión desde hace décadas -entre 34 y 44 años- sin fecha de ejecución programada.

Cuba es la tercera nacionalidad con más condenados a pena de muerte entre extranjeros en el país, empatada con El Salvador y Honduras.

Por delante solo están México (44 casos) y Vietnam (seis).

Omar Blanco: el más veterano

Omar Blanco es el cubano de mayor antigüedad en el corredor de la muerte. Llegó a Estados Unidos en 1980 en el éxodo del Mariel.

Cometió su crimen el 14 de enero de 1982 en Fort Lauderdale, Broward, cuando entró a robar en una casa y le disparó a un hombre frente a su sobrina de 14 años.

Tras ser condenado a la pena de muerte, en febrero de 1986, solo 14 horas antes de ser llevado a la silla eléctrica, un juez estatal detuvo la ejecución para revisar nuevos argumentos legales.

En estos años su defensa ha presentado varias mociones alegando discapacidad intelectual y fallos en el proceso, pero el Tribunal Supremo de Florida ha rechazado siempre esos recursos y ha mantenido la condena firme.

Leonardo Franqui y Pablo San Martin: el asalto al banco

Leonardo Franqui y Pablo San Martin comparten condena por el mismo crimen: el asalto al Kislak National Bank de North Miami el 3 de enero de 1992, junto a otros dos sujetos.

En el hecho fue asesinado el oficial de policía Steven Bauer, quien laboraba como guardia de seguridad.

En mayo de 1994 se celebró el juicio. Se demostró que la banda había cometido otro violento asalto mortal en diciembre de 1991 contra un empresario en Medley, Florida.

Franqui y Pablo San Martin fueron condenados a muerte, aunque sus casos han tenido múltiples vaivenes: sus abogados alegan problemas de salud mental.

Marbel Mendoza: premeditación en un robo

Marbel Mendoza fue condenado en 1992 por el crimen de Conrado Calderon, ocurrido el 17 de marzo de ese año en Hialeah. La víctima, que tenía un negocio de cambio de moneda, fue atacada cuando regresaba a casa con las ganancias del día.

Mendoza, que iba con otros dos ladrones, le disparó mortalmente para quitarle el maletín.

Fue hallado culpable de asesinato en primer grado, conspiración para cometer robo, intento de robo a mano armada y robo con asalto. En 1994, el tribunal de circuito de Miami-Dade lo sentenció a la pena capital.

Desde entonces, sus abogados han apelado en numerosas ocasiones basados en la falta de unanimidad del jurado, pero las cortes han confirmado la sentencia en todas las instancias

Sus dos cómplices, hermanos, recibieron penas de prisión.

Manolo Rodríguez: ajuste de cuentas

Manolo Rodríguez: su crimen también ocurrió en 1992, en el condado de Miami-Dade.

Su caso estuvo vinculado a un ajuste de cuentas: disparó y trató de ocultar el cuerpo de Bárbaro «Bobby» Simón, un conocido, tras una disputa por deudas o negocios personales.

El caso actual: un cubano que asesinó a otra cubana para robarle

El viernes, un juez de Miami-Dade sentenció a muerte a Rafael Andres, cubano de 61 años, por el asesinato de Ivette Fariñas, una mesera de 31 años, también cubana, que trabajaba en el restaurante La Carreta del Aeropuerto Internacional de Miami, crimen cometido dos décadas atrás.

Rafael Andres llegó de la Isla en los 80 junto con su esposa.

Según reportó el portal 14ymedio en abril, el sentenciado no consta como extranjero en los registros de la organización Death Penalty Information Center, por lo que se presume que en algún momento obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Otros condenados en Florida

Un reportaje de 14ymedio recuerda que, en diciembre de 2024, el presidente Biden conmutó las penas de 37 presos del corredor de la muerte federal.

Entre ellos estaba Daniel Troya, ciudadano de ascendencia cubana y puertorriqueña, juzgado por los crímenes de cuatro miembros de una familia (una pareja de hispanos y sus dos hijos pequeños) en la Autopista Turnpike en 2006, por una presunta deuda por tráfico de drogas.

Aparte de los cinco cubanos registrados por el DPIC, el caso de Pablo Ibar -español de madre cubana- también ha tenido gran repercusión, ya que siempre ha mantenido su inocencia.

Pablo fue condenado a muerte en 2000 por el crimen del dueño de un club nocturno y dos modelos en Miramar, Broward, en 1994.

Recibió cadena perpetua en un nuevo juicio en 2019, condena que fue confirmada en apelación en abril de 2023.

Ejecuciones en Florida: récord histórico

Florida batió un récord histórico en 2025 con 19 ejecuciones -el máximo desde la reinstauración de la pena capital en el país-, lo que representó aproximadamente el 40 % de las 47 ejecuciones realizadas en todo el territorio nacional ese año.

En lo que va de 2026, el estado ha llevado a cabo al menos tres ejecuciones más.