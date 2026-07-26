Cubana denuncia intento de robo en Varadero y la respuesta policial la deja atónita: «Por eso este país está como está»

Una cubana llamada Denisse Herrera Matos publicó un video en Instagram denunciando que intentaron robarle su motocicleta frente a la Casa de la Música de Varadero y que, al llamar a la patrulla policial, los agentes la responsabilizaron a ella por no haber dejado el vehículo en un lugar con parqueador.

El testimonio describe cómo el motor estaba estacionado justo enfrente de donde ella estaba sentada cuando los ladrones actuaron. Al regresar a su vehículo, descubrió los daños: «Estaba forfajeado el timón, rompieron el seguro, el chucho completo para afuera».

Lejos de recibir asistencia, la respuesta policial la dejó atónita. «La patrulla me echa la culpa a mí, que yo tenía que tener el motor a mi ojo, que yo tenía que estar vigilando el motor o dejarlo en un lugar seguro donde la gente lo estuviera vigilando, donde haya un parqueador», relató indignada.

La mujer señaló que los agentes no tomaron ninguna acción investigativa: ni recogieron huellas ni persiguieron a los sospechosos.

«Se supone que son ellos los que tienen que cuidarme, cuando yo les digo que me intentaron robar el motor, tengan que, no sé, coger huellas, hacer lo que tengan que hacer, porque son ellos los que tienen que hacerlo», reclamó.

Este no es el primer golpe que sufre Denisse. Aproximadamente en enero, le robaron otra moto desde el interior de su propia casa: «Rompieron, entraron, se robaron mi motor».

Denisse, que compró el vehículo usado como único medio de transporte, subrayó su situación de vulnerabilidad: «Yo soy una mujer sola y tengo que resolvérmelo todo sola».

Su denuncia cierra con una frase que resume la indignación de muchos cubanos: «Por eso este país está como está. Porque las policías no hacen nada, ni van a hacer nada. No tenemos protección ninguna».

El caso no es aislado.

En julio, vecinos de Cárdenas atraparon y ataron a un presunto ladrón ante la inacción de la Policía. En junio, se reportó el robo de un triciclo eléctrico en Varadero captado por tres cámaras vecinales sin que mediara respuesta efectiva de las autoridades.

El patrón de culpar a las víctimas tiene antecedentes institucionales.

En diciembre de 2024, la Policía de Las Tunas responsabilizó a los propietarios por el aumento de robos de motos eléctricas, argumentando que el problema era el «descuido» de las víctimas.

En septiembre de 2025, la Policía de Camagüey llegó a decirle a una víctima de estafa que «la culpa la tiene el estafado, no el estafador».

Las cifras confirman el deterioro.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en Cuba durante 2025, un aumento del 115 % frente a 2024 y del 337 % frente a 2023, con 1,536 robos como el delito más frecuente.

Matanzas, la provincia donde ocurrió este nuevo episodio, encabezó el ranking nacional con 503 casos documentados ese año, según datos sobre el alarmante aumento de delitos en Cuba.

Mientras la delincuencia se dispara, analistas y medios independientes señalan que el régimen concentra sus recursos en la represión política, dejando a los ciudadanos sin protección real ante el crimen.