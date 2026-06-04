Denuncian robo de triciclo en Varadero: "Tanto que trabajó Pedro para comprarlo"

El carrito eléctrico de Pedro Acosta, conocido en Varadero como «el carpintero» por cuidar bicicletas en el mercado local, fue robado este jueves de su vivienda en la calle Tercera entre 53 y 54 de esa localidad de la provincia de Matanzas.

La denuncia fue publicada en el grupo de Facebook «VARADERO Vende» por una vecina, quien alertó a la comunidad y pidió colaboración para localizar el vehículo o sus piezas.

«Atención a todos los miembros de este grupo: sucedió un hecho delictivo en tercera entre 53 y 54 en Varadero que ha conmocionado a la comunidad. Le robaron un carrito eléctrico de casa a Pedro Acosta, conocido por todos como el carpintero, el que cuida bicicleta en el mercado. La policía trabaja en la investigación pero todos podemos colaborar», escribió la autora de la publicación.

Captura de Facebook

Según la denuncia, tres cámaras de vigilancia de vecinos registraron el hecho desde diferentes ángulos. En total participaron tres personas en el robo, aunque solo uno de ellos fue captado con claridad por las imágenes.

La publicación incluye fotografías del presunto sospechoso y solicita que quien lo reconozca lo haga saber, así como que se reporte cualquier venta o promoción de venta de piezas de carrito eléctrico, ante la posibilidad de que el vehículo haya sido desarmado.

Otra vecina que compartió la denuncia advirtió que la imagen podría no ser completamente nítida: «Saben que es una imagen arreglada, puede ser alguien que se dé un aire a esta foto. Por favor, todos colaboremos para atraparlos lo antes posible y podamos dormir tranquilos. Solo hace un mes del robo en la 59 y ahora en la 54. Ya Varadero no es seguro».

Captura de Facebook

La reacción de los internautas fue de indignación y solidaridad con la víctima. «Tanto que trabajó Pedro para comprar su carrito y unas joyitas, se lo roban. Justicia», escribió un usuario.

Otro señaló que los delincuentes «se atreven porque sienten que no pasa nada», mientras que un tercero lamentó: «La delincuencia vive feliz, ya eso es algo normal, hacen y deshacen y no les pasa nada».

Algunos internautas también expresaron nostalgia por prácticas policiales del pasado: «Cuando en Varadero los policías pedían carnet de identidad a todos los elementos con mala pinta que veían y montaban en el tren para Oriente al que no tuviera dirección de Matanzas, eso no pasaba».

El robo de triciclos y carritos eléctricos se ha convertido en un fenómeno delictivo de alta frecuencia en Cuba. En lo que va de 2026, varios casos en distintas provincias derivaron en crímenes violentos, incluyendo víctimas fatales en Cienfuegos, Santiago de Cuba y Villa Clara. En mayo, la Policía en San Miguel del Padrón, La Habana, logró esclarecer el robo de un triciclo eléctrico tras localizar el vehículo anunciado en venta en Facebook.

Matanzas es la provincia más afectada por la delincuencia en Cuba. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en todo el país —un aumento del 115% frente a 2024—, y Matanzas encabezó el listado con 503 casos, en un contexto de creciente inseguridad que afecta a cubanos de todas las edades.

«Mira cómo está Varadero. Digo Varadero, pero es todas partes», resumió un internauta la sensación generalizada de desamparo.