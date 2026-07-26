Periodista condena grafiti en iglesia: «Escriban, si se atreven, en los muros de la dictadura que convirtió a Cuba en un país de necesitados»

Un grafiti pintado en la fachada de una iglesia cubana que acusaba al sacerdote de no repartir bien las donaciones, provocó una contundente respuesta del periodista independiente Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio católico EWTN, quien publicó en Facebook una reflexión titulada «La pared equivocada».
El texto pintado en el muro exterior del templo rezaba: «CURA FASISTA REPARTE BIEN LA DONACION», con error ortográfico incluido.
El hecho ocurrió en el contexto de la distribución de la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos, cuya entrega a familias comenzó el 22 de julio en Bejucal y Alquízar, en Matabeque.
Martínez Cádiz rechazó con firmeza tanto el vandalismo como la acusación al sacerdote, y señaló que la frustración de quienes no fueron seleccionados como beneficiarios se estaba descargando contra el actor equivocado.
«Llevamos tanto tiempo viviendo con el mundo al revés que hay quien se atreve a reclamarle al que reparte una ayuda, pero guarda silencio ante el poder que dejó a todo un país necesitando esa ayuda», escribió.
El corresponsal explicó que Cáritas Cuba aplica criterios objetivos de vulnerabilidad establecidos por el donante: ancianos solos, embarazadas o madres lactantes, personas con discapacidad o encamadas, y familias con niños pequeños en riesgo, identificados mediante visitas a las casas.
«No se pregunta quién va a misa», ni tampoco los sacerdotes «confeccionaron una lista de amigos y conocidos», afirmó Martínez.
También subrayó una diferencia clave con los mecanismos del régimen: «Al menos los módulos no se venden en las tiendas de divisa».
La tensión social tiene un trasfondo claro: Cáritas Cuba reconoció públicamente que la ayuda no alcanzará para todos, en un país de más de 11 millones de habitantes. El programa prevé beneficiar a entre 100,000 y 120,000 familias.
Frente a quienes dirigen su indignación contra la Iglesia, Martínez Cádiz planteó la pregunta que muchos quieren evitar: «¿No debería escandalizarnos mucho más que millones de cubanos dependan de una donación extranjera para conseguir arroz, frijoles, jabón, pasta dental o una lámpara con la que enfrentar los apagones?».
Y subraya: «La Iglesia no creó esta miseria (...) El responsable es un sistema que, después de más de seis décadas de dictadura, ha convertido la supervivencia cotidiana en una carrera por conseguir comida, medicinas y electricidad».
El periodista también recordó la trayectoria de la organización eclesiástica: «Cáritas Cuba no apareció esta semana con la llegada de estos módulos. Lleva más de tres décadas trabajando en toda la isla, muchas veces con recursos mínimos».
Martínez Cádiz, a quien el régimen multó en 2022 por sus publicaciones en redes sociales, aclaró que quien ataca al que ayuda pero calla ante quien empobrece, no está defendiendo al pueblo, sino equivocando cobardemente al enemigo.
Y cerró su texto con una frase que resume el eje de su argumento: «No manchen la pared de la iglesia; escriban, si se atreven, sobre los muros de la dictadura que convirtió a Cuba en un país de necesitados».
El primer cargamento de la ayuda humanitaria de Estados Unidos -18 toneladas en un vuelo desde Miami- aterrizó el martes pasado en el Aeropuerto Internacional José Martí.
El paquete total asciende a 100 millones de dólares: 60 millones gestionados por la Iglesia Católica -a través de Cáritas Cuba y Catholic Relief Services- y 40 millones por organizaciones no gubernamentales independientes, con el diseño explícito de excluir al régimen cubano de cualquier intermediación.
El sábado, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, visitó a familias beneficiarias en Bejucal para constatar la llegada de los módulos.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué provocó el grafiti en la iglesia cubana?
El grafiti fue desencadenado por acusaciones de mala distribución de donaciones por parte del sacerdote de la iglesia, lo que generó una respuesta crítica del periodista Adrián Martínez Cádiz, quien defendió la labor de la Iglesia y señaló al régimen cubano como el verdadero responsable de la crisis en el país.
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¿Cómo se seleccionan los beneficiarios de la ayuda humanitaria en Cuba?
La selección de beneficiarios se realiza mediante criterios de vulnerabilidad establecidos por el donante, priorizando a ancianos solos, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con discapacidad o encamadas, y familias con niños pequeños en riesgo. Cáritas Cuba lleva a cabo visitas domiciliarias para identificar a quienes más necesitan la ayuda.
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¿Qué contiene la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Cuba?
Cada módulo de ayuda incluye alimentos básicos y artículos de higiene. En el bloque alimentario, se encuentran arroz, frijoles, aceite, azúcar, pasta, sardinas y atún. El bloque de higiene contiene jabón, pasta dental, cepillos, tabletas potabilizadoras de agua, y otros artículos esenciales.
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¿Por qué la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba es gestionada por la Iglesia Católica?
La ayuda es gestionada por la Iglesia Católica a través de Cáritas Cuba para evitar la intervención del régimen cubano en la distribución de la asistencia. Este mecanismo asegura que la ayuda llegue directamente a los más necesitados, sin intermediación estatal.
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¿Por qué es crítica la situación económica y social en Cuba?
La crítica situación en Cuba se debe a décadas de dictadura y mala gestión económica, lo que ha llevado a la población a depender de donaciones extranjeras para satisfacer necesidades básicas como alimentos y productos de higiene.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.