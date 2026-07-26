Periodista condena grafiti en iglesia: «Escriban, si se atreven, en los muros de la dictadura que convirtió a Cuba en un país de necesitados»

Un grafiti pintado en la fachada de una iglesia cubana que acusaba al sacerdote de no repartir bien las donaciones, provocó una contundente respuesta del periodista independiente Adrián Martínez Cádiz, corresponsal en La Habana del medio católico EWTN, quien publicó en Facebook una reflexión titulada «La pared equivocada».

El texto pintado en el muro exterior del templo rezaba: «CURA FASISTA REPARTE BIEN LA DONACION», con error ortográfico incluido.

El hecho ocurrió en el contexto de la distribución de la ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos, cuya entrega a familias comenzó el 22 de julio en Bejucal y Alquízar, en Matabeque.

Martínez Cádiz rechazó con firmeza tanto el vandalismo como la acusación al sacerdote, y señaló que la frustración de quienes no fueron seleccionados como beneficiarios se estaba descargando contra el actor equivocado.

«Llevamos tanto tiempo viviendo con el mundo al revés que hay quien se atreve a reclamarle al que reparte una ayuda, pero guarda silencio ante el poder que dejó a todo un país necesitando esa ayuda», escribió.

El corresponsal explicó que Cáritas Cuba aplica criterios objetivos de vulnerabilidad establecidos por el donante: ancianos solos, embarazadas o madres lactantes, personas con discapacidad o encamadas, y familias con niños pequeños en riesgo, identificados mediante visitas a las casas.

«No se pregunta quién va a misa», ni tampoco los sacerdotes «confeccionaron una lista de amigos y conocidos», afirmó Martínez.

También subrayó una diferencia clave con los mecanismos del régimen: «Al menos los módulos no se venden en las tiendas de divisa».

Captura de Facebook / Adrián Martínez Cádiz

La tensión social tiene un trasfondo claro: Cáritas Cuba reconoció públicamente que la ayuda no alcanzará para todos, en un país de más de 11 millones de habitantes. El programa prevé beneficiar a entre 100,000 y 120,000 familias.

Frente a quienes dirigen su indignación contra la Iglesia, Martínez Cádiz planteó la pregunta que muchos quieren evitar: «¿No debería escandalizarnos mucho más que millones de cubanos dependan de una donación extranjera para conseguir arroz, frijoles, jabón, pasta dental o una lámpara con la que enfrentar los apagones?».

Y subraya: «La Iglesia no creó esta miseria (...) El responsable es un sistema que, después de más de seis décadas de dictadura, ha convertido la supervivencia cotidiana en una carrera por conseguir comida, medicinas y electricidad».

El periodista también recordó la trayectoria de la organización eclesiástica: «Cáritas Cuba no apareció esta semana con la llegada de estos módulos. Lleva más de tres décadas trabajando en toda la isla, muchas veces con recursos mínimos».

Martínez Cádiz, a quien el régimen multó en 2022 por sus publicaciones en redes sociales, aclaró que quien ataca al que ayuda pero calla ante quien empobrece, no está defendiendo al pueblo, sino equivocando cobardemente al enemigo.

Y cerró su texto con una frase que resume el eje de su argumento: «No manchen la pared de la iglesia; escriban, si se atreven, sobre los muros de la dictadura que convirtió a Cuba en un país de necesitados».

El primer cargamento de la ayuda humanitaria de Estados Unidos -18 toneladas en un vuelo desde Miami- aterrizó el martes pasado en el Aeropuerto Internacional José Martí.

El paquete total asciende a 100 millones de dólares: 60 millones gestionados por la Iglesia Católica -a través de Cáritas Cuba y Catholic Relief Services- y 40 millones por organizaciones no gubernamentales independientes, con el diseño explícito de excluir al régimen cubano de cualquier intermediación.

El sábado, Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, visitó a familias beneficiarias en Bejucal para constatar la llegada de los módulos.