«Esto es una divinidad»: mujer taxista de 70 años estrena carro eléctrico en Pinar del Río

Taxista cubana conduce a los 70 años uno de los nuevos autos eléctricos de Pinar del Río

Santa Lucía Izaguirre González lleva medio siglo al volante en Pinar del Río, pero nunca había manejado un vehículo automático hasta que, a sus 70 años, le asignaron uno de los 10 nuevos taxis eléctricos Dongfeng Box 01 destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis en esa provincia.

Su primera experiencia al volante del eléctrico quedó resumida en una frase: «Cuando me senté aquí por primera vez, andaba como loca buscando la palanca de velocidad, porque estaba adaptada a manejar carros mecánicos, y entonces cuando iba a cambiar de velocidad buscaba la palanca, cuando iba a parquear la emergencia, y aquí todo es botoncito, pedal del freno y del acelerador; esto es una divinidad, no hay que hacer esfuerzo físico».

Izaguirre comenzó a trabajar como taxista en 1976, cuando la agencia asumió el traslado de pacientes renales tras el cierre de las piqueras hospitalarias, y desde entonces no ha abandonado esa labor.

Ahora forma parte del grupo de 10 conductores seleccionados para manejar los nuevos vehículos, tres de los cuales ya tenían experiencia en el servicio de hemodiálisis y los otros siete provienen de la misma empresa.

La taxista también habló de los pacientes a quienes transporta: «Dicen que son personas difíciles, malcriados, pero hay que ponerse en su lugar, ¿usted sabe lo que es depender de una máquina un día sí y otro no? Tienen sus características por la enfermedad, pero yo nunca he tenido problemas con ellos».

Izaguirre, quien dice sentirse tan enamorada de su profesión como el primer día, resume la filosofía que guía su trabajo con una sentencia: «Hay que dejar los problemas en casa».

Los 10 vehículos eléctricos son de la marca Dongfeng, modelo Box 01, importados por el Ministerio de Transporte y financiados por el Fondo de Desarrollo para el Transporte Público.

Yuri Lozano Suárez, director de la Agencia de Taxis en Viñales, subordinada a la Empresa de Taxis Cuba, calificó la incorporación de la nueva flota como «un soplo de aire fresco» para un territorio donde más de 170 pacientes reciben hemodiálisis y donde hasta ahora 83 carros de combustión cargaban con todos esos traslados.

Según Lozano, los eléctricos generarán un ahorro estimado de más de 120 litros de combustible diariamente y cubrirán rutas desde la ciudad cabecera hasta los municipios de San Juan y Martínez, San Luis y Consolación del Sur, con una autonomía declarada de 353 kilómetros por carga.

«El objetivo principal es el traslado de los pacientes de hemodiálisis, pero el tratamiento dura cuatro horas, y en ese tiempo cubrirán cinco autos la ruta del hospital al FrutiCuba y los otros desde el mismo destino hasta la parada de Cavada», precisó el directivo.

Los conductores recibirán un salario superior a los 18,000 pesos más el 70% de los ingresos generados por la transportación de pasajeros adicionales, mediante contrato de comisión mercantil.

La carga inicial de los vehículos se realizará desde el Sistema Electroenergético Nacional, aunque ya existe un proyecto ejecutivo para instalar una Solinera con 288 paneles solares, contratada con la empresa Innova, que permitirá cargar los autos de noche y prestar servicios a terceros durante las horas de mayor irradiación solar.

La llegada de estos vehículos a Pinar del Río se enmarca en el despliegue provincial del programa nacional de 400 autos Dongfeng Box 01 anunciado en marzo de 2026, del cual ya se pusieron en circulación 200 unidades en mayo de ese año, con entregas previas confirmadas en Las Tunas y Matanzas a principios de julio.

El programa surge en medio de una grave crisis de combustible que entre diciembre de 2025 y abril de 2026 dejó a Cuba sin crudo importado, poniendo en riesgo el traslado de pacientes de hemodiálisis en varias provincias, uno de los grupos más vulnerables del sistema de salud.