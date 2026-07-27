Captan en Cuba un temerario "caballito" en moto con una joven sentada al revés y sin casco

Un video publicado en Facebook por ARC Noticias muestra a un joven motorista realizando una peligrosa pirueta nocturna en Guanajay, provincia de Artemisa, mientras transporta a una joven sentada al revés sobre la moto —espalda con espalda con el conductor— sin casco ni ningún tipo de equipo de protección.

El clip, difundido con el eslogan «Guanajay Activo», capta el momento en que el conductor levanta la rueda delantera de la moto —maniobra conocida popularmente como «caballito»— mientras la pasajera, aferrada a él para no caer, queda completamente expuesta a una caída potencialmente mortal.

La grabación, tomada de noche en una carretera con vegetación a los costados, muestra una moto de baja cilindrada con luces LED rojas en la parte inferior.

ARC Noticias compartió el video de forma crítica, sin ocultar la indignación: «Publican este video en redes sociales, con mucho orgullo. Ahí se los dejo de tarea. Después, familias llorando, madres llorando».

La escena no es un hecho aislado. En julio de 2025, un joven fue detenido en La Habana tras hacerse viral por realizar piruetas similares en la avenida Boyeros, sin licencia ni matrícula y con la moto modificada para facilitar las acrobacias. Las autoridades le impusieron detención, apercibimiento y la obligación de retirar las modificaciones del vehículo.

El Código de Seguridad Vial cubano —Ley 109— establece la obligatoriedad del casco correctamente abrochado para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, y sanciona las maniobras temerarias en la vía pública. Sin embargo, el cumplimiento es irregular y la cultura de compartir estas «hazañas» en redes sociales persiste.

El contexto estadístico hace aún más alarmante la imagen del video. Según cifras oficiales divulgadas en febrero de 2026, Cuba registró 7,538 accidentes de tránsito en 2025, con un saldo de 750 fallecidos y 6,718 lesionados.

Las motos y ciclomotores estuvieron implicados en el 63% de los siniestros, y las autoridades atribuyen el 91% de los accidentes al factor humano: exceso de velocidad, imprudencia y falta de casco.

La provincia de Artemisa, donde se ubica Guanajay, ha sido escenario de varios accidentes fatales en los últimos meses. Un adolescente de 16 años murió en septiembre de 2025 tras un choque entre un auto y una moto en Las Mangas. Semanas después, una joven de la misma provincia falleció tras 21 días en coma como consecuencia de un accidente en motocicleta.

El auge de las motos como medio de transporte ante la escasez de combustible y el deterioro del transporte público ha disparado la accidentalidad en Cuba, donde la viralización de piruetas temerarias en redes sociales alimenta una cultura de impunidad que, tarde o temprano, termina en tragedia.