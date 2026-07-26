Luis Manuel Otero Alcántara: «Es responsabilidad de todos que Cuba sea un lugar mejor»

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este sábado que construir una Cuba mejor es una tarea colectiva que recae sobre cada cubano, dentro y fuera de la isla, en una entrevista con la periodista Tania Costa publicada por CiberCuba apenas una semana después de su llegada al exilio en Miami.

Otero Alcántara, liberado el 8 de julio de 2026 tras cumplir cinco años de prisión impuesta por el régimen cubano, usó como hilo conductor de su reflexión el ejemplo de una enfermera cubana exiliada que trabaja en la limpieza de un hotel donde se encontraba.

«Tú vas a regresar a Cuba siendo otra persona diferente. Tú vas a pintar tu casita, la fachada de tu casa... de esa manera vas a contribuir a que Cuba sea un poquito más bonito, un poquito más próspero», le dijo el activista a esa mujer, argumentando que al contratar albañiles y gastar su dinero, cada cubano que regrese activará un motor económico desde abajo.

Para Otero Alcántara, esa imagen concreta resume una verdad más amplia: «Es responsabilidad de todos y todas que Cuba sea un lugar mejor».

Pero el activista no se quedó en el optimismo del regreso. Fue directo al señalar que ese futuro tiene una condición innegociable: «Ahí tiene que haber algo radical de que desaparezcan esos seres que mantienen la dictadura».

Cuando la entrevistadora le preguntó si contemplaba que una movilización popular como la del 11 de julio de 2021 pudiera ser ese cambio radical, Otero Alcántara respondió sin dudar: «Una manifestación del 11 de julio fue algo radical. Yo sí, ojalá fuera la gente tirándose para la calle tomando la decisión por ellos».

Sin embargo, reconoció que existe un obstáculo profundo para que eso ocurra: el «analfabetismo cívico» que el propio régimen ha instalado durante décadas en la sociedad cubana.

«Ese nivel de analfabetismo cívico que tenemos, esa especie de infantilismo que tenemos cívico, porque somos como niños que todos nos enseñó el régimen», explicó, para añadir una frase que resume el alcance del problema: «Todo lo que sabemos nos lo enseñó el régimen. Los chistes, la manera de comer»...

Esa dependencia cultural y política, según Otero Alcántara, no es un defecto de los cubanos, sino el resultado de casi siete décadas de adoctrinamiento sistemático que debe ser desaprendido conscientemente antes de que una transición real sea posible.

En otros tramos de la misma entrevista, el activista rechazó la idea de esperar un salvador providencial: «Yo no tengo fe en que viene a venir un dios todopoderoso, va a abrir el cielo y va a mandar un rayo. Yo creo en el trabajo». También advirtió del peligro de que, tras la caída de la dictadura, surja «otro Fidel Castro» si la transición no se asienta en instituciones democráticas sólidas que trasciendan a los líderes individuales.

Otero Alcántara llegó a Miami el 18 de julio tras varios días de paradero desconocido que Amnistía Internacional calificó de «desaparición forzada». El propio activista describió su salida de Cuba como una expulsión: «Fui expulsado de Cuba», dejando claro que abandonar la isla no fue una decisión voluntaria, sino una condición impuesta por el régimen para recuperar la libertad.

Su compañero del Movimiento San Isidro, el rapero Maykel Osorbo, permanece encarcelado con una condena de nueve años y rechazó en mayo de 2026 la oferta del régimen de exiliarse a cambio de salir antes de prisión. Prisoners Defenders registró 1,281 presos políticos en Cuba en mayo de 2026, una cifra que Otero Alcántara tiene muy presente cuando habla de la urgencia del cambio.

«Si la dictadura sobrevive a este momento decisivo, va a ser difícil porque nosotros nos vamos a cansar», advirtió el activista, quien también pidió apoyo de Estados Unidos y Europa para acompañar una transición que, a diferencia de otros procesos en la región, debe construir instituciones casi desde cero tras décadas de dictadura.