Díaz-Canel agradece a participantes en marcha a favor del régimen en México

Miguel Díaz-Canel agradeció este domingo, mediante su cuenta en X, a los participantes en una marcha de solidaridad con el régimen cubano celebrada en Ciudad de México con motivo del 73 aniversario del asalto al Cuartel Moncada.

«Gracias #México. Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por #Cuba este 26 de Julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca», escribió el gobernante cubano en su mensaje publicado en X pasada la medianoche, acompañado del hashtag #CubaNoEstáSola.

La movilización fue convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la plataforma «Va por Cuba», entre otras organizaciones.

Los manifestantes, estimados en alrededor de 1,200 personas, partieron del Hemiciclo a Juárez hacia la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en el Paseo de la Reforma, con inicio entre las 10:00 y las 10:30 horas, generando afectaciones viales en Reforma, Avenida Juárez y Eje Central.

Entre las consignas predominó el rechazo al embargo comercial, financiero y energético de Washington contra la isla, con cánticos como «¡No a la guerra contra Cuba!».

La jornada terminó en polémica cuando un grupo con el rostro cubierto realizó pintas en la fachada de la Alcaldía Cuauhtémoc, un inmueble protegido como patrimonio histórico.

Según una información de Infobae, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reportó detenciones y acusó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de liberar a los responsables antes de concluir el procedimiento ante el Ministerio Público.

«La protesta se respeta. Los delitos no», escribió la alcaldesa en X.

La SSC, por su parte, desmintió que los detenidos hubieran sido puestos a disposición del Ministerio Público y anunció una revisión interna de la actuación policial.

El Frente de la Juventud Comunista de México denunció «represión anticomunista» y afirmó que seis de sus militantes fueron detenidos durante los incidentes.

Este tipo de manifestaciones pro-régimen en México se han convertido en una tradición anual cada 26 de julio en la capital mexicana, con antecedentes en 2025 y en febrero de 2026, cuando simpatizantes del gobierno cubano se concentraron frente a la embajada de Cuba en Ciudad de México para exigir que México reanudara el envío de petróleo a la isla.

El mismo 26 de julio, Díaz-Canel encabezó el acto central nacional por el aniversario en Pinar del Río, donde culpó a Estados Unidos de las muertes y la miseria que golpean a Cuba, incluyendo los apagones y el deterioro del sistema de salud, sin asumir responsabilidad alguna por 67 años de gestión dictatorial.

En ese acto también se leyó un mensaje de Raúl Castro dirigido a los pinareños, aunque el exgobernante no estuvo físicamente presente en la ceremonia.