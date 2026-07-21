Ugás defiende a Luis Manuel Otero Alcántara y denuncia que la dictadura logró sembrar desconfianza entre los cubanos

El excampeón mundial de boxeo Yordenis Ugás salió este martes a defender públicamente a Luis Manuel Otero Alcántara tras las críticas que recibió el líder del Movimiento San Isidro (MSI) por llegar a Miami con buen aspecto físico, y acusó al régimen cubano de haber calculado esa imagen para dividir a la comunidad cubana en el exilio.

En un mensaje publicado en X, Ugás reveló que visitó a Otero Alcántara junto a su madre para darle un abrazo y transmitirle el agradecimiento de su familia y sus vecinos en Cuba. «Los cubanos no se unen para nada», escribió el boxeador, visiblemente molesto por la escasa concurrencia para recibir al activista, a quien calificó de «héroe cubano que tuvo más de cinco años preso».

El eje de su mensaje fue responder a quienes pusieron en duda la credibilidad de Otero Alcántara por no llegar deteriorado físicamente. «Algunos cubanos son tan retorcidos, que para creer en Luis Manuel él tenía que llegar en silla de ruedas, enfermo gravemente y enfermo de los nervios», escribió Ugás.

El boxeador ofreció una explicación directa: el régimen sabía exactamente lo que hacía. «Todo el mundo no es igual, sin contar que él era un preso conocido y a esa dictadura no le convenía entregarlo flaco y enfermo, para esto mismo, para crear la desconfianza entre algunos», argumentó.

Para Ugás, esa dinámica representa una victoria más del régimen. «La dictadura otra vez saliéndose con la suya. No tienen 68 años allí por gusto», sentenció.

Otero Alcántara, cofundador del MSI, llegó a Miami el 19 de julio tras cumplir cinco años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa. Fue arrestado durante las protestas del 11J de 2021 y condenado por cargos de «ultraje a los símbolos patrios», «desacato» y «desórdenes públicos».

Su liberación no fue limpia: aunque la condena venció formalmente el 9 de julio de 2026, el régimen lo trasladó el 7 de julio a un paradero desconocido —lo que Amnistía Internacional denunció como desaparición forzada— y condicionó su puesta en libertad al destierro definitivo e irrevocable de Cuba.

Al llegar a Miami, el propio Otero Alcántara fue claro: «Fui expulsado de Cuba». En enero de 2022, cuando aún estaba preso, había declarado públicamente «Yo me muero aquí», rechazando cualquier posibilidad de exilio.

El destierro de Otero Alcántara desató una ola de debate en redes sociales, con sectores que cuestionaron tanto su aspecto como su aceptación del exilio.

El activista José Daniel Ferrer también salió en su defensa el lunes, exigiendo respeto para quien, según dijo, tiene «muchísimos días de historia valiente».

Ugás, que tiene un largo historial de activismo político —desde retar públicamente a Díaz-Canel en 2022 hasta celebrar la llegada de Ferrer a Miami en octubre de 2025— cerró su mensaje reafirmando su compromiso:

«Seguiremos pidiendo libertad para todos los presos políticos. Y seguiremos denunciando la dictadura cubana. Dios Patria Vida Libertad».