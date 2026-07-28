Bicitaxista cobra a ancianos en La Habana solo lo que pueden pagar: «Es mi manera de ayudar»

«Ojalá hubiera muchos más como él»: Cubana elogia la humanidad de un joven bicitaxista

Un joven bicitaxista de La Habana se convirtió este domingo en símbolo de solidaridad tras viralizarse en Facebook la historia de su gesto con los pasajeros más vulnerables: cobrarles únicamente lo que puedan pagar, sin importar la tarifa habitual.

La historia la contó Susana Angela Borges González en una publicación de Facebook que rápidamente circuló en redes sociales.

Borges relató que abordó el bicitaxi en la mañana rumbo al túnel de Línea y que la primera señal de lo que vendría fue la respuesta del conductor cuando le preguntó si llegaba hasta allá: «Voy para donde usted vaya».

Durante el trayecto, un anciano subió y preguntó cuánto costaría su viaje. La respuesta del joven fue inmediata: «Lo que usted pueda, abuelo». El señor, casi con lágrimas, pagó 100 pesos por un tramo que otros conductores cobran hasta 250 pesos.

Poco después, cerca de la calle 60, una mujer de apariencia humilde vestida con atuendo yoruba detuvo el bicitaxi.

Ante la misma pregunta, recibió la misma respuesta. Subió con dificultad, pagó 150 pesos al bajarse, agradeció al joven y lo bendijo, pidiendo que hubiera muchos más como él.

Al resto de los pasajeros, el conductor les cobró lo equivalente a lo que otros choferes les habían cobrado anteriormente por sus respectivos trayectos.

Al terminar el recorrido, Borges le pidió una foto. Él explicó que sabe que muchos no tienen dinero y que cobrar según la capacidad de cada quien es, en sus propias palabras, «su manera de ayudar». La autora del relato nunca le preguntó su nombre.

Borges González lo resumió con claridad en su publicación: «Vivimos en una sociedad donde los adultos mayores son discriminados, son excluidos, un adulto mayor con una pensión media en este país no le alcanza para alimentarse y mucho menos para transportarse. Y eso es Exclusión».

Finalmente, sobre el joven anónimo, escribió: «Para un pueblo que sufre lo que sufre hoy el pueblo cubano, multiplicar conductas como estas sería maravilloso».

El gesto ocurre en un contexto de extrema deshumanización y de colapso casi total del transporte público en La Habana: el servicio estatal de pasajeros cayó un 93% entre enero y septiembre de 2025.

Por ejemplo, habaneros han llegado a esperar hasta siete horas por una guagua y cruzar a pie el túnel de la bahía.

Ante el colapso de las guaguas, los bicitaxis y triciclos eléctricos se han convertido en alternativas esenciales para desplazarse por La Habana.

Sin embargo, una usuaria aseguró que llega a gastar casi 1,000 pesos diarios cuando debe recorrer largas distancias, una cuarta parte de la pensión mínima actual en apenas una jornada.