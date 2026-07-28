Trump ha ganado más dinero en dos años de presidencia que en 60 años como empresario

Donald Trump acumuló más riqueza desde su regreso a la Casa Blanca que en sus seis décadas previas como empresario, según un reciente reporte de Bloomberg difundido también en formato podcast.

Su patrimonio neto pasó de aproximadamente 1,730 millones de libras esterlinas en 2024 a 4,810 millones en 2026, un incremento del 183% en apenas dos años.

La fuente principal de ese enriquecimiento no es el sector inmobiliario que lo hizo famoso, sino las criptomonedas.

Según la declaración financiera de 2025 presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental, Trump declaró entre 1,200 y 1,400 millones de dólares en ingresos vinculados a activos digitales, en un documento de 927 páginas que reveló ingresos totales de aproximadamente 2,200 millones de dólares.

Dos iniciativas cripto concentran la mayor parte de esas ganancias.

Por un lado, World Liberty Financial (WLF), la plataforma de finanzas descentralizadas de la familia, generó cerca de 800 millones de dólares: 520 millones en ventas de criptomonedas y 250 millones adicionales en venta de participaciones.

Por otro, la memecoin $TRUMP, lanzada apenas dos días antes de la investidura del 20 de enero de 2025, aportó 635 millones de dólares en regalías y licencias.

Trump nunca invirtió directamente en la moneda, pero cobró una comisión de entre 1% y 5% en cada transacción de compra o venta. Aunque la moneda salió al mercado con una valoración de 11,260 millones de libras y hoy vale apenas 339 millones —una caída del 97%—, Reuters estima que mientras los compradores perdieron más de 700 millones de dólares, la familia Trump habría ganado al menos 616 millones.

El resto de la fortuna proviene de fuentes más convencionales: 122 millones de su club de golf en Doral, 77 millones de Mar-a-Lago y 86.5 millones en acuerdos con medios como Meta, YouTube, ABC y CBS. Solo el 26% de su riqueza total corresponde a bienes raíces y golf preexistentes.

El entorno familiar amplifica las acusaciones de conflicto de interés. Sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. gestionan públicamente los negocios familiares, incluida la expansión cripto.

Su yerno Jared Kushner, a través de su firma Affinity Partners, recibió un compromiso de 2,000 millones de dólares del fondo soberano saudí, y sus activos crecieron de 4,800 millones en marzo de 2025 a 6,200 millones a finales de ese año, impulsados principalmente por capital del Golfo Pérsico. El Senado describió esa situación como un «conflicto de interés flagrante e incurable».

En paralelo, Trump firmó en julio de 2026 un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita por decenas de miles de millones de dólares y 30 años de vigencia, y en mayo de 2025 anunció desde Riad un paquete de más de 600,000 millones en inversiones bilaterales, decisiones de política exterior que benefician directamente a los negocios familiares.

La Casa Blanca rechazó cualquier acusación de irregularidad, afirmando que todos los activos del presidente están en «cuentas totalmente discrecionales» gestionadas por instituciones financieras «independientes». El propio Trump declaró a CNBC este mes: «No hay nada ilegal. No hay nada malo en ello».

La comparación histórica resulta llamativa. El patrimonio de George W. Bush creció un 35% durante su mandato gracias a una participación en los Texas Rangers comprada una década antes; el de Barack Obama subió un 47% en sus primeros dos años por regalías de libros escritos antes de llegar al poder; y el de Joe Biden apenas aumentó un 5% en el mismo período.

Steven Ratner, exfuncionario de la administración Obama, calificó el caso Trump como «sin precedentes en escala y origen» y fue directo en su diagnóstico: «La mayor parte de los nuevos miles de millones de Trump provienen de acuerdos realizados en el cargo».

El debate ha llegado al Senado, donde se discute la CLARITY Act, una ley que prohibiría a funcionarios federales electos y a sus familiares inmediatos emitir o monetizar activos digitales personales durante su mandato, aunque críticos señalan que la norma contiene lagunas y no cubre todos los conflictos de interés que rodean a la familia Trump.