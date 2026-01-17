Cubano es detenido en operativo de seguridad en Tabasco, México, por presunto narcomenudeo

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano fue detenido en un operativo de seguridad en el estado mexicano de Tabasco, acusado de presunto narcomenudeo, en un hecho que se suma a una preocupante seguidilla de arrestos de cubanos ocurridos en México en los últimos días.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco informó que la detención se produjo durante acciones de vigilancia y prevención del delito en la avenida Constitución de la colonia Centro, una de las zonas más transitadas de la capital estatal.

El detenido fue identificado como Yosvany “N”, alias “Sosa”, de 43 años de edad y de nacionalidad cubana. Según el parte oficial, agentes de la SSPC, en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, realizaron una intervención preventiva que derivó en su aseguramiento.

Durante la revisión, las autoridades le incautaron varias dosis de una hierba seca de color verde con características similares a la marihuana, además de una mochila tipo cangurera y dinero en efectivo. Tanto el detenido como los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones.

El operativo contó con la participación de fuerzas estatales y federales, incluyendo elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, SSPC federal y las fiscalías estatal y de la República, que reiteraron su compromiso de reforzar el combate a los delitos contra la salud en Tabasco.

Este arresto ocurre en un contexto especialmente delicado para la comunidad cubana en México. En menos de una semana, al menos otros dos ciudadanos cubanos han sido detenidos en diferentes puntos del país por hechos de alto impacto.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en Cancún, donde un cubano identificado como Remigio “N” fue arrestado por su presunta vinculación con una red criminal internacional relacionada con el tráfico de personas y con una filial del cártel de Sinaloa.

Las autoridades le incautaron drogas, un arma de uso exclusivo del Ejército, municiones y dinero en efectivo. Además, se conoció que tenía antecedentes penales en Florida y que era vigilado por el FBI.

Días después, en el estado de Chiapas, otro cubano, Ernesto “N”, de 55 años, fue detenido tras ser acusado de provocar un incendio en la localidad de Puerto Madero. Aunque inicialmente fue arrestado por resistencia a la autoridad, las investigaciones lo vinculan con la quema de varios contenedores de basura, un hecho que generó alarma social y podría acarrearle penas de hasta 40 años de prisión.

La sucesión de estos casos vuelve a poner bajo los reflectores la situación de miles de cubanos varados o establecidos en México, muchos de ellos empujados por la crisis económica, la represión y la falta de oportunidades en la isla.

Mientras la mayoría lucha por sobrevivir de forma honesta en un entorno hostil, estos episodios alimentan la preocupación y el estigma sobre una comunidad migrante que enfrenta ya múltiples vulnerabilidades.

Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones en cada uno de los casos.