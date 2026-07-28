«Abajo Canel»: Así amanecieron varios edificios tras una protesta en La Habana

Varios edificios del reparto Peñas Altas, en Guanabo, en el municipio de Habana del Este, amanecieron este lunes con grafitis contra Miguel Díaz-Canel, apenas horas después de una protesta vecinal por los prolongados apagones que afectan a la comunidad.

Las pintadas, realizadas con aerosol azul, incluyeron mensajes como «ABAJO CANEL» y «CANEL SINGAO / CANEL 26», visibles en las fachadas de al menos tres edificios, según imágenes enviadas a la redacción de CiberCuba.

Los grafitis aparecieron tras una manifestación espontánea protagonizada por vecinos que, cansados de los cortes eléctricos, salieron a las calles para exigir el restablecimiento del servicio.

Cacerolazos, fogatas y basura quemada

De acuerdo con testimonios de residentes, la protesta tuvo lugar el domingo, luego de varias horas consecutivas sin electricidad.

Los manifestantes sonaron calderos y prendieron fuego a montones de basura en distintos puntos del reparto como forma de expresar su descontento por la crisis energética, agregó la información enviada a CiberCuba.

Cartel contra Díaz-Canel en Guanabo.

Según los propios vecinos, poco después de iniciada la protesta el servicio eléctrico fue restablecido y, desde entonces, el suministro se ha mantenido con normalidad.

Sin embargo, al amanecer del día siguiente aparecieron las consignas contra el gobernante cubano en varios inmuebles del barrio.

Cartel contra Díaz-Canel en Guanabo.

Un barrio con antecedentes de protestas

No es la primera vez que Peñas Altas protagoniza manifestaciones por la falta de servicios básicos.

El 22 de junio, vecinos del reparto se concentraron frente a la sede del Poder Popular para reclamar agua potable, electricidad y alimentos. Al día siguiente, una residente denunció que la comunidad seguía sin recibir ni agua ni corriente.

Las protestas por los apagones se han multiplicado en Cuba durante las últimas semanas. Solo en julio se reportaron cacerolazos y otras manifestaciones en Alamar, Guanabacoa, Jaimanitas, Centro Habana, Arroyo Arenas y, posteriormente, en otros barrios de La Habana y Santiago de Cuba.

La crisis eléctrica detrás del descontento

El creciente malestar ciudadano coincide con el agravamiento de la crisis del Sistema Eléctrico Nacional.

Durante julio, la red eléctrica sufrió tres colapsos nacionales, los días 6, 10 y 14, que dejaron sin servicio a prácticamente todo el país en cada ocasión.

Para el 26 de julio, la disponibilidad de generación era de apenas 900 MW, frente a una demanda estimada de 3,200 MW, un déficit que obligó a aplicar extensos apagones. En algunas zonas de La Habana, los cortes de electricidad llegaron a superar las 35 horas continuas, mientras que las previsiones oficiales apuntaban a afectaciones de hasta el 65 % del territorio nacional durante el horario de mayor consumo.

Un mensaje que se repite desde el 11J

Las pintadas con la consigna «Abajo Canel» no son un fenómeno nuevo. Desde el estallido popular del 11 de julio de 2021, mensajes similares han aparecido de forma recurrente en distintos puntos del país como expresión de rechazo al gobierno.

Solo este año se han reportado grafitis de ese tipo en Bayamo, Santos Suárez y Santiago de Cuba, mientras que en mayo de 2025 un estadio de Manzanillo amaneció con las frases «Patria y Vida» y «Abajo el Canel» escritas en sus paredes.

El aumento de estas expresiones coincide con un incremento de las protestas sociales. La organización Cubalex documentó 253 manifestaciones en Cuba durante junio de 2026 y registró 319 hechos represivos, entre ellos 52 detenciones arbitrarias y al menos 95 víctimas. En julio, la organización también alertó sobre la detención de varias personas tras una protesta ocurrida en Loma del Chivo, en Guantánamo.