¿Raúl Castro arrestado este viernes? Abogado revela teoría impactante

El abogado Nick Gutiérrez lanzó este viernes una teoría que sacudió a la audiencia de CiberCuba. Según dijo en entrevista con Tania Costa, cabe la posibilidad de que el Gobierno de Trump actúe para arrestar a Raúl Castro precisamente hoy, después del cierre del mercado bursátil, para evitar generar volatilidad en Wall Street.

Las declaraciones de Gutiérrez se producen menos de 48 horas después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara cargos penales formales contra Raúl Castro, incluyendo una orden de arresto, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.

«Hay los que dicen, y quizás esté equivocado, que después que el mercado cierre el viernes los americanos pudieran actuar para arrestar a Raúl. No quieren afectar la Bolsa. Entonces me esperaría hasta la tarde del viernes. Es una teoría. No sé si será verdad o no, pero ojalá que sea verdad», afirmó Gutiérrez.

El abogado fue enfático en aclarar que se trata de una especulación personal, no de información confirmada, pero la sustentó en precedentes concretos.

«Sería ejecutar la orden de arresto (que pesa sobre Raúl Castro) aún cuando los fugitivos están fuera de la jurisdicción americana. Se hizo en el 89 contra Manuel Noriega en Panamá. Se hizo el 3 de enero de este año contra Nicolás Maduro, en Venezuela», explicó.

Gutiérrez recordó que el día antes de la captura de Nicolás Maduro también había escepticismo generalizado sobre si EE.UU. actuaría, y que los hechos demostraron lo contrario.

El abogado subrayó que, independientemente de si la acción se produce o no, el régimen ya está bajo una presión psicológica sin precedentes.

«Y aunque no sea verdad, Raúl Castro no sabe si es verdad o no y la va a pasar bastante nervioso ese régimen hasta que se resuelva este tema», señaló.

Gutiérrez también destacó el peso histórico del encausamiento formal, que ninguna administración anterior había concretado. «Hay un encausamiento legal escrito, firmado y oficial. Eso es un enorme paso que no lo hizo ni la administración de Clinton ni la de Bush ni la de Obama. Y hasta ahora no se había hecho. Eso es enorme en sí».

El secretario de Estado Marco Rubio ya había calificado a Raúl Castro de «fugitivo de la justicia estadounidense» tras la acusación formal, una caracterización que el abogado Willie Allen también había respaldado públicamente.

Gutiérrez enmarcó todo esto en un patrón de acción más amplio de la administración Trump, citando también la implementación del Título 3 de la Ley Helms-Burton y las presiones sobre el régimen iraní.

«Esta administración ha actuado de una manera mucho más valiente que otras administraciones», afirmó, y citó al congresista Carlos Jiménez, quien resumió el momento con una frase directa: «Hay un nuevo jefe de la Policía en el pueblo».

El régimen cubano, por su parte, amenazó con una «resistencia feroz» ante cualquier acción contra personas dentro de la isla, mientras la televisión estatal calificó la acusación de «canalla acusación» y «provocación política».

«Nadie sabe cómo funciona Trump ni qué va a decir Trump. Nadie sabe eso menos él, porque hemos tardado 30 años hasta llegar aquí», concluyó Gutiérrez, dejando abierta la incógnita sobre lo que podría ocurrir antes de que termine este viernes.