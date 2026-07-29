¿Está cerca el cambio en Cuba? Analista comenta los escenarios del posible fin del régimen

Miguel Cossio, Director de Operaciones del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, planteó en el programa «Infinite Wars» de la cuenta @thehavanafiles las posibles vías para el fin del régimen cubano.

El análisis cobra especial relevancia en medio de las negociaciones entre Washington y La Habana. Cossio plantea cuatro escenarios y un quinto que sería la combinación de todos ellos.

1. Negociación con la administración Trump. Esta es la primera y más inmediata posibilidad.

«El cambio viene como resultado de una negociación entre Estados Unidos y Cuba», señaló. Trump confirmó en febrero de 2026 conversaciones con «las más altas esferas» del gobierno cubano y dijo «creo que haremos un trato». En mayo, fue más directo: «Puedo arreglar Cuba».

2. Fractura interna del régimen. Cossio traza un paralelo con Rumanía y asegura que no es imposible que ocurra algo similar en Cuba.

«El propio aparato de inteligencia de los rumanos, la seguridad de Rumanía, liquidó a Nicolae Ceaușescu». Una ruptura dentro de la cúpula podría producirse de forma abrupta, sin señales previas visibles desde el exterior.

3. Levantamiento popular. El referente es el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en las mayores protestas desde 1959.

Sin embargo, Cossio advierte que «el castrismo se ha cuidado» y hoy cuenta con un nuevo Código Penal y una nueva ley de comunicaciones para criminalizar cualquier forma de disidencia o activismo en redes sociales.

4. Intervención militar de EE.UU. Este aspecto no se desarrolla en el fragmento de las declaraciones que está publicado, pero ha sido ampliamente desarrollado por otros analistas recientemente.

5. Combinación de los escenarios anteriores, que podría incluir la muerte de Raúl Castro como detonante de una crisis de sucesión.



Estos cinco puntos los presenta el Museo de la Diáspora Cubana en Instagram, adelantando que la entrevista contiene «una conversación sobre historia, estrategia y los desafíos del futuro de Cuba».

Miguel Cossio es periodista y ejecutivo de medios de comunicación. Desde mayo de 2025 dirige las operaciones del museo y se ha convertido en una voz institucional clave en los debates sobre la transición cubana.

El museo, epicentro del debate sobre la transición

El análisis de Cossio llega días después de que el propio museo acogiera, el 22 de julio de 2026, el foro «Iniciativa para una alternativa democrática y económica para Cuba», centrado en los costos de reconstruir la isla tras una eventual transición.

Las cifras presentadas en ese foro ilustran la magnitud del desafío. Los primeros 180 días de estabilización costarían entre 180 y 270 millones de dólares, según el economista Rafael Romeu.

Recuperar el sistema eléctrico demandaría entre 5,000 y 8,000 millones de dólares en un plazo de tres a cinco años, de acuerdo con el experto Jorge Piñón. La reconstrucción total del país podría alcanzar entre 275,000 y 375,000 millones de dólares en 10 a 15 años.

El escenario de negociación es el más debatido en estos foros, pero enfrenta un obstáculo central: Washington habría condicionado los avances a la salida de Díaz-Canel. Sin embargo, el régimen rechaza cualquier cambio impuesto desde el exterior a su sistema político.

El líder opositor José Daniel Ferrer afirmó en mayo de 2026 que el fin del régimen cubano está próximo y considera que Estados Unidos tendrá un papel clave en ese desenlace.

Esa valoración coincide con el análisis de Miguel Cossio sobre el rol que desempeñaría la administración Trump en cualquiera de los escenarios posibles para el cambio en Cuba.