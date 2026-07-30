Karol G anuncia nuevo álbum "No me arrepiento de sentir tanto": Portada y fecha de estreno

Karol G lo volvió a hacer. En pleno concierto en Toronto, la colombiana paró el show, tomó el micrófono y soltó la bomba que nadie esperaba: su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, llega el viernes 7 de agosto. Sí, en una semana.

La Bichota hizo el anuncio durante su presentación en el Rogers Stadium, tercera parada de su gira Viajando por el mundo Tropitour, que arrancó apenas el 24 de julio en Chicago. Con su estilo inconfundible, preparó el terreno antes de revelar la noticia: «Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario», dijo ante miles de fanáticos, señalando la iluminación azul del recinto.

Y luego, sin más rodeos: «Quiero anunciar que el 7 de agosto saldrá mi nuevo álbum. Es un álbum que no puedo esperar para cantar con todos ustedes. Se llama No me arrepiento de sentir tanto».

El nuevo disco llega apenas un año después de Tropicoqueta, su trabajo anterior lanzado en junio de 2025, lo que confirma que Karol G atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera.

Junto al anuncio, la artista reveló la portada oficial del álbum: una imagen de estética minimalista con tonos azules en la que aparece con sujetador, pantalón de tiro bajo y cinturón, con su tatuaje de corazón de alambre de púas como protagonista visual.

La publicación en Instagram desató la locura: 559,000 «me gusta» en apenas seis horas. Eso es La Bichota.

Pero el anuncio del disco no fue el único momento memorable de la noche en Toronto. Las cámaras del recinto enfocaron a Drake entre el público, disfrutando y bailando durante la actuación, lo que desató una ovación inmediata.

El nuevo álbum no llegó sin pistas previas. El 24 de julio, en el primer concierto del Tropitour en Chicago, Karol G presentó en vivo Matadora, un tema de reguetón clásico cargado de energía y autoconfianza que ya apuntaba a un giro respecto al sonido de Tropicoqueta. Ese sencillo forma parte del nuevo proyecto.

El año 2026 ha sido sencillamente estratosférico para la artista de Medellín. En abril se convirtió en la primera latina en encabezar el cartel de Coachella, y en mayo se llevó dos premios históricos en los American Music Awards, incluyendo el Premio Internacional de Excelencia Artística, un galardón que no se entregaba desde Whitney Houston en 2009.

Además, hay un detalle especial para los cubanos: según se informó el 24 de julio, el nuevo álbum incluiría Yo Aprendí, tema de la cantante cubana Danay Suárez, una colaboración que ya apareció en el álbum Ocean de 2019 y que regresaría en este nuevo proyecto.

La gira Viajando por el mundo Tropitour abarca 64 conciertos en 20 países y cerrará el 24 de julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán.