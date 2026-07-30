Díaz-Canel acusa a EE.UU. de ser un «régimen neofascista» y afirma que Cuba no es «una colonia»

Miguel Díaz-Canel clausuró este jueves el VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular con un discurso de marcado tono ideológico, en el que arremetió contra Estados Unidos, defendió el modelo socialista y aseguró que las reformas económicas impulsadas por su gobierno no representan una apertura al capitalismo.

Durante su intervención, recogida por el medio oficial Cubadebate, el gobernante insistió en que Cuba seguirá su propio camino pese a las presiones de Washington. «No somos una nación en disputa ni una colonia. Somos un pueblo soberano que ha decidido su destino», afirmó, al presentar ese mensaje como el eje central de su discurso.

Buena parte de su alocución estuvo dedicada a criticar la política de la administración estadounidense hacia la isla. Díaz-Canel calificó al gobierno de Estados Unidos como un «régimen neofascista» y llegó a compararlo con el fascismo europeo del siglo XX.

«El régimen neofascista instalado hoy en Estados Unidos reedita intentos de algunos de los horrores que en la primera mitad del siglo XX desató el fascismo alemán en su afán de expansión», sostuvo, al tiempo que atribuyó a Washington prácticas como la xenofobia, el culto a la personalidad y las ambiciones expansionistas.

Arremete contra las sanciones de Washington

El gobernante también denunció el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y mencionó dos órdenes ejecutivas que, según dijo, han agravado la situación económica de Cuba.

La primera, firmada el 29 de enero de 2026, contempla medidas contra países que suministren combustible a la isla, una disposición que —recordó— fue criticada por expertos de Naciones Unidas, quienes la calificaron como un «bloqueo de combustible».

La segunda, emitida el 1 de mayo de 2026, amplía las sanciones secundarias a empresas e individuos de cualquier país que mantengan relaciones comerciales con Cuba.

«La orden ejecutiva del primero de mayo de 2026 amenaza a individuos y empresas extranjeras, sean del país que sea, con sanciones secundarias sobre sus cuentas personales, visas a Estados Unidos y otras consecuencias, si mantienen cualquier tipo de vínculo comercial con Cuba», afirmó.

Díaz-Canel también rechazó el informe del Departamento de Estado publicado el pasado 20 de julio, que describe a Cuba como la «capital del comunismo del siglo XXI». Lo calificó de «panfleto propagandístico» y aseguró que pretende «poner la historia al revés».

Las reformas económicas, "para defender el socialismo"

En el plano interno, el gobernante defendió las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional en junio de este año. Informó que 120 ya están listas para su implementación y explicó que cinco normas jurídicas aprobadas durante esta sesión respaldan más de una veintena de esas transformaciones.

No obstante, insistió en que el paquete de reformas no implica un cambio de modelo económico.

«Las transformaciones que hoy implementamos no son para más capitalismo, sino para defender y avanzar en la construcción socialista. Un socialismo que pone al ser humano en el centro de su obra», aseguró.

Homenaje a Ramiro Valdés y exaltación de Fidel Castro

El discurso comenzó con un homenaje al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el pasado 21 de junio a los 94 años. Díaz-Canel lo describió como uno de los principales exponentes de la denominada «generación del centenario» y lo situó junto a Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara entre las figuras históricas de la Revolución.

En la parte final de su intervención evocó el centenario del nacimiento de Fidel Castro, que se conmemorará el próximo 13 de agosto, y volvió a ensalzar su legado.

«Fidel ya no es solo nuestro; se agiganta y se multiplica. Fidel vive y promete seguir librando batallas por un mundo mejor», concluyó.

El discurso se produjo en un contexto de profunda crisis económica y energética en Cuba, marcado por prolongados apagones, escasez de alimentos, inflación y un creciente deterioro de las condiciones de vida de la población.