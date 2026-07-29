El régimen cubano asegura que resistirá una agresión militar de EE.UU. «sin ceder un palmo»

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles una declaración en la que advierte que cualquier intervención militar de Estados Unidos contra Cuba encontrará una «férrea e inclaudicable resistencia» y asegura que el país está dispuesto a defender su soberanía «hasta las últimas consecuencias».

El pronunciamiento, emitido durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, endurece el tono del discurso oficial en medio de la creciente tensión entre La Habana y Washington tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

En el documento, fechado el 29 de julio de 2026, el Parlamento sostiene que una eventual acción militar estadounidense no lograría someter al país.

«Tropezará con la férrea e inclaudicable resistencia del pueblo cubano, que no cederá un palmo de su territorio, ni la más mínima de sus prerrogativas soberanas. Provocará muertes y destrucción, y conducirá a un baño de sangre, pero no alcanzará el objetivo de subordinar a Cuba al dictado neocolonial de los Estados Unidos», señala la declaración.

El texto fue presentado en una sesión encabezada por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

El mensaje del Parlamento estuvo acompañado por un discurso del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien reiteró que el régimen respondería militarmente si considera que el país es agredido.

«Tenemos el derecho y el deber de rechazar y enfrentar la agresión que lo castiga y amenaza, y tenemos el derecho y el deber supremo de defendernos, incluso con las armas, si somos agredidos militarmente», afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, según recogió el medio oficialista Cubadebate.

Pese al tono de la advertencia, Rodríguez aseguró que La Habana no busca una confrontación directa con Washington.

«Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, ni desea ser su adversario o enemigo», afirmó, al tiempo que reiteró la disposición del régimen a mantener un diálogo basado en el respeto mutuo.

La Habana responsabiliza a Trump de la escalada

La declaración parlamentaria atribuye el incremento de las tensiones a dos decisiones de la administración del presidente Donald Trump.

La primera corresponde a la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, mediante la cual Washington declaró una emergencia nacional relacionada con Cuba e impuso nuevas restricciones a los países que suministran petróleo a la isla. La segunda es la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo, que amplió las sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana, entre ellos energía, defensa y finanzas, además de incorporar medidas dirigidas a terceros países que mantengan vínculos comerciales con el régimen.

El documento también rechaza la acusación presentada en mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, una acción que La Habana calificó como una "provocación política".

El régimen vincula las sanciones con la crisis interna

En su declaración, el Parlamento sostiene que el endurecimiento de las sanciones ha agravado la situación económica y energética del país.

Entre las consecuencias mencionadas figuran los prolongados apagones registrados en distintas provincias, las más de 100,000 cirugías pendientes, así como el desabastecimiento de medicamentos esenciales, cifras que el propio Miguel Díaz-Canel citó durante su discurso del pasado 26 de julio.

Sin embargo, economistas y analistas independientes consideran que la actual crisis responde también a problemas estructurales acumulados durante décadas, como la baja productividad, la falta de inversión y el modelo de planificación centralizada, además del impacto de las sanciones estadounidenses.

Llamado a la comunidad internacional

La Asamblea Nacional respaldó además las declaraciones de Díaz-Canel, quien el pasado 26 de julio calificó la política de Washington como un «genocidio fríamente calculado», e hizo un llamado a parlamentos de todo el mundo para que rechacen cualquier eventual intervención militar contra Cuba.

El documento también destaca que el pasado 7 de julio la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con el respaldo de 136 países, la celebración de un debate sobre las consecuencias del embargo y la situación de Cuba, iniciativa promovida por el gobierno cubano.

Por su parte, Bruno Rodríguez insistió en que, a juicio del régimen, la política estadounidense busca incrementar la presión sobre la población cubana.

«La meta real y la inclinación verdadera del Gobierno de Estados Unidos no se manifiestan por la vía del diálogo o la diplomacia, ni tampoco por el ofrecimiento de ayuda, sino por medio de la coerción y el empeño de provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición», afirmó.