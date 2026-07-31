Arrestan a hombre que vandalizó el monumento a los mártires de Bahía de Cochinos en Miami

Jean Carlo Rojas, de 28 años, fue arrestado este viernes acusado de dañar el monumento a los mártires de Bahía de Cochinos ubicado en el parque Máximo Gómez de La Pequeña Habana, en Miami, según informó Univision 23.

El incidente ocurrió la noche del 25 de julio, cuando cámaras de vigilancia de la ciudad captaron a Rojas trepándose sobre el misil gris del monumento y saltando repetidamente hasta romperlo.

Lo que agrava el caso es que esa misma pieza ya había sido reparada tras un acto de vandalismo anterior, lo que convierte este en al menos el segundo ataque al mismo elemento del memorial.

Un detective revisó las grabaciones, identificó al sospechoso por la ropa que vestía y sus tatuajes, y lo localizó caminando a pocos metros del monumento cuatro días después del incidente.

Las autoridades estimaron los daños en aproximadamente 1,000 dólares.

Rojas enfrenta cargos por daño criminal a un memorial o propiedad histórica, un delito grave bajo la ley de Florida. Durante su primera comparecencia, la jueza ordenó mantenerlo detenido sin derecho inmediato a fianza, y permanece recluido en la cárcel TGK de Miami.

El acusado no llega a este caso sin antecedentes: en 2025 ya había enfrentado cargos por asalto agravado y resistencia a un oficial, y al momento del nuevo incidente estaba libre bajo fianza por un caso previo de presunto asalto a un agente de la ley.

Un portavoz de la Policía de Miami subrayó la determinación con que se trabajó el caso: «Ver a alguien que causa daño a eso para nosotros, como policía lo tomamos personal y pudimos lograr este arresto».

Las autoridades también destacaron el papel de la tecnología en la captura: «Tenemos placas de chapas, tenemos cámaras en las intersecciones, tenemos drones, tenemos un nivel de tecnología ahora para combatir los delitos de crimen que nos ha ayudado bastante».

El monumento honra a los integrantes de la Brigada 2506, los exiliados cubanos que con apoyo de la CIA participaron en la invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961 con el objetivo de derrocar el régimen de Fidel Castro.

Fue inaugurado el 17 de abril de 1971, exactamente diez años después de la invasión, y forma parte del Cuban Memorial Boulevard en el corazón de la Calle Ocho.

El acto vandálico generó una ola de indignación entre los residentes de la comunidad cubanoamericana. «Significa básicamente como que estamos rompiendo algo que tiene mucho valor para nosotros los cubanos. No me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de hacerlo», expresó un vecino del área.

Otro residente fue igualmente contundente: «Uno como que le parte el corazón que una persona venga y cometa una locura de estas. Algo inaceptable, es doloroso».

El vandalismo ocurre apenas meses después de que, en el 65.º aniversario de la invasión, se inaugurara en la Pequeña Habana un nuevo museo renovado de la Brigada 2506 de 11,000 pies cuadrados con una inversión de cinco millones de dólares, y apenas tres años después de que se inaugurara un monumento adicional en Miami en el 62.º aniversario de la invasión.

En mayo de 2026, la Brigada 2506 respaldó la acusación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, declarando que procesar a Raúl Castro era «solo el primer paso» en la búsqueda de justicia.