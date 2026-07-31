¿Te deportaron? Apelar puede ser tu segunda oportunidad

Recibir una orden de deportación no significa que todo esté perdido. La abogada de inmigración Liudmila Marcelo lo dice con claridad: mientras haya una apelación pendiente, nadie puede ser deportado, y si ocurriera, las autoridades estarían obligadas a traer de regreso a esa persona.

«Nueva ley, vieja ley, la ley que sea, tiene derecho a los 30 días de subir su apelación. Y es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo a todo el mundo que apele», afirmó Marcelo en una entrevista en CiberCuba conducida por Tania Costa.

El plazo para presentar esa apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) es de 30 días calendario desde que el juez emite la orden, mediante el formulario EOIR-26.

Según la política vigente del organismo judicial, la orden queda automáticamente suspendida durante ese período y mientras la apelación siga activa.

Marcelo advierte que el tiempo que tarda una apelación puede convertirse en un aliado estratégico: «La apelación puede demorar raramente unos meses, casi siempre demora dos años y medio, tres años. Y en ese período de tiempo, si sale nuestra decisión del día, se puede beneficiar».

Ese margen puede ser decisivo si durante ese lapso surge una nueva vía legal, como un cambio en la política sobre el parole cubano o una decisión favorable bajo la Ley de Ajuste Cubano.

En mayo de 2026, la propia Marcelo logró que un juez de Orlando concediera residencia a un cubano con I-220A al reconocer ese documento como parole bajo esa ley.

La abogada ilustró los riesgos de enfrentar la corte sin representación legal con un caso reciente: una persona tenía su audiencia programada para agosto de 2027, pero se la adelantaron al primero de julio. La notificación llegó el 7 de junio, dejándole menos de un mes para prepararse.

«Cuando llegó a su corte, el juez le dijo: este asilo está deficiente, no veo la evidencia que indique que puedo darte el asilo», relató Marcelo. La persona solicitó más tiempo mediante una moción de continuación, pero el juez se la negó y emitió la orden de deportación.

Este tipo de situaciones —cortes adelantadas con poco aviso para cubanos— se ha vuelto frecuente en 2026, con audiencias programadas para 2028 o 2029 que de repente aparecen en el calendario con semanas de anticipación.

«Eso es lo importante de no ir a esas cortes por favor sin abogados, para que al menos quede en récord lo que sucedió», subrayó Marcelo, quien insiste en que la presencia de un abogado garantiza que las mociones presentadas y sus fundamentos queden documentados en el expediente, incluso cuando se pierde el caso.

La conclusión de la abogada es directa: «No, que te den la orden de deportación no es el fin. El fin viene cuando la apelación ya viene en tu contra, pero mientras tengas apelación nada te va a pasar. Y si te deportan mientras tienes apelación, hay que traerte de regreso».

El programa también respondió preguntas de la audiencia sobre casos con CBP One y corte cerrada que esperan residencia por ajuste cubano: quienes ven su caso como «en proceso» deben continuar esperando, sin que eso implique ningún cambio en su situación actual.

El contexto de fondo es una nueva regla de USCIS publicada el 27 de julio que permite remitir casos de asilo afirmativo directamente a jueces de inmigración sin entrevista previa, eliminando lo que Marcelo considera una segunda oportunidad para quienes no tienen cargos de remoción.