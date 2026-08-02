Muerte de un joven de 19 años tras hecho violento conmociona a Matanzas

Raúl Maturell Labrada, conocido como «Tito», de 19 años, perdió la vida tras un hecho violento ocurrido este sábado en La Carpa, el centro recreativo de la playa El Tenis, en la ciudad de Matanzas, según informó el reportero independiente Christian Arbolaez en Facebook.

El joven, natural de Santa Rita, Jiguaní, en la provincia de Granma, residía en Matanzas al momento de su muerte.

Las autoridades detuvieron a un adolescente de 15 años como presunto responsable del ataque. Las circunstancias exactas del enfrentamiento permanecen bajo investigación, aunque personas cercanas al caso señalan que todo habría comenzado por un malentendido.

La noticia sacudió las redes sociales, donde amigos, vecinos y familiares despidieron a Raúl con mensajes de dolor, recordándolo como un muchacho querido y de buen carácter. «Qué dolor tan grande, mi niño», escribió una persona cercana al joven.

Varios comentarios apuntaron directamente a La Carpa como un lugar con historial de violencia y reclamaron mayor presencia policial.

«Hasta cuándo esta violencia y las autoridades no se pronuncian. Esa carpa a través de los años es un antro y no ponen policía ni nada», escribió una usuaria. Otra añadió: «Y la policía sigue sin hacer nada».

Captura de Facebook

La indignación también se dirigió al gobierno cubano. «Dios mío, hasta cuándo este gobierno va a hacer algo contra la delincuencia. Creo que Matanzas está en primer lugar del país en violencia y robos», expresó otra persona en la publicación.

Una voz más resumió el sentir generalizado: «Cuba se ha convertido en un infierno, si no toman medidas drásticas seguirán los asesinatos, asaltos, robos, feminicidios y la delincuencia acabando con todo».

«De aquí a 20 años Cuba se queda vacía, entre el fallecimiento natural de los ancianos, las mujeres que se niegan a parir en este infierno, los jóvenes que se van para prosperar y la matazón mutua de la juventud que se queda», escribió una usuaria en el hilo de comentarios, en un mensaje que resume la desesperanza de muchos cubanos ante una violencia que no cede.

La muerte de Raúl se produce en un contexto de escalada sostenida de la violencia en Matanzas.

En lo que va de 2026, la provincia ha sido escenario de múltiples homicidios con víctimas jóvenes: la adolescente Malany, de 17 años, murió en Cárdenas en junio tras una riña, sin ambulancia disponible durante un apagón; el joven Adriel fue asesinado dentro de un policlínico en Jovellanos ese mismo mes; un hombre murió en un tiroteo frente a un bar en Colón el 23 de julio; y dos jóvenes de 19 años perdieron la vida en un ataque en un parque apenas una semana antes de este nuevo caso.

A nivel nacional, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

El crecimiento de pandillas juveniles en Cuba se ha vinculado a la crisis económica, la pobreza extrema y el tráfico de drogas sintéticas. El régimen cubano no publica estadísticas oficiales de criminalidad.