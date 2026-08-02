«Uno se muere una sola vez»: Cubana estalla en video por la falta de agua, luz y comida en La Habana

Una vecina de Santa Fe, municipio Playa, La Habana, se ha convertido en una de las voces más compartidas en redes sociales tras publicar un video en el que denuncia las condiciones en que viven miles de familias cubanas, sin agua, sin electricidad y con crecientes dificultades para conseguir alimentos.

El video, publicado el 27 de julio por Vilma Guerra en Facebook, supera las 85,000 reproducciones y ha generado miles de reacciones y comentarios de apoyo de usuarios de distintas provincias del país.

Grabado en su casa, ubicada entre las calles 314 y 316, la mujer explica que la situación ha llegado a un límite.

«Yo no acostumbro a estar hablando en Facebook ni nada de eso, pero ya esto se pasó. Sin agua, sin corriente, sin comida. ¿Hasta cuándo es esto?», expresa al inicio de la grabación.

A medida que avanza el video, su denuncia se vuelve más enérgica.

«Ya esto no da más. Ya es demasiado, esto es criminal. No somos camellos. No somos camellos. Ya esto no hay quien lo aguante», afirma.

Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando aseguró haber perdido el miedo a las posibles consecuencias de hablar públicamente.

«No me interesa lo que me pase después. Me da lo mismo. Uno se muere una sola vez. Si hace falta coger el machete, como Antonio Maceo, a coger el machete», declaró.

También describió el impacto de la crisis sobre los más pequeños.

«Los niños no pueden ver un muñequito en la televisión. Los niños no tienen vacaciones. Triste y dolorosa la vida de perro que llevamos aquí», lamentó.

En otro momento del video responsabilizó directamente al Gobierno por la situación que atraviesa la población.

La denuncia coincide con una crisis que afecta a buena parte de La Habana. Durante julio de 2026, más de 500,000 habaneros permanecieron sin acceso regular al agua potable, una cifra muy superior a los aproximadamente 200,000 afectados en abril y los 376,055 registrados en mayo.

La situación se agrava porque cerca del 87 % del sistema de abasto de agua de la capital depende de estaciones de bombeo eléctricas, por lo que los prolongados apagones interrumpen también el suministro de agua.

Aguas de La Habana reconoció afectaciones específicas en zonas altas de Santa Fe debido a averías en el sistema Cangrejera 1 y a interrupciones eléctricas. Ante la emergencia, las autoridades recurrieron al envío de camiones cisterna en algunos municipios, mientras que el costo de una pipa privada llegó a oscilar entre 18,000 y 50,000 pesos cubanos.

Los comentarios al video muestran que la situación trasciende la capital. Usuarios de Banes, Marianao, Alamar, Las Tunas, Bejucal y San Antonio de los Baños relataron problemas similares, con semanas o incluso meses sin un suministro estable de agua.

Horas después de publicar el video, Vilma Guerra compartió otro mensaje en Facebook en el que reveló que, además de enfrentar la crisis de los servicios básicos, lleva seis meses esperando una operación por un tumor.

«Los hospitales colapsaron, falta insumos médicos para operarme y prohibió el ministro las operaciones de esa índole. Todo ha sido desgastante, luchando, gastando hasta lo que no tengo, y todo por gusto. He visitado muchos hospitales de La Habana y la respuesta es la misma: hay que esperar. Por eso la gente aquí se muere», escribió.

Captura de Facebook/Vilma Guerra

Su testimonio coincide con la crisis que atraviesa el sistema sanitario cubano. Para mayo de 2026, más de 94,000 pacientes permanecían en listas de espera para intervenciones quirúrgicas y decenas de miles de operaciones habían sido pospuestas debido a la falta de recursos e insumos.

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, uno sintetizó el sentimiento de muchos cubanos que se identificaron con su denuncia: «Si usted se considera loca, ya somos nueve millones de locos».