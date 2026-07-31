Crisis de agua en La Habana obliga a movilizar pipas de las FAR

Pipas de las FAR distribuyen agua en El Cotorro, La Habana

Ante la aguda crisis de abastecimiento de agua en el municipio habanero de El Cotorro, las autoridades desplegaron camiones cisterna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para distribuir el líquido entre la población, según informó la Asamblea Municipal del Poder Popular en Facebook.

Desde hace más de una semana, las pipas de las FAR recorren las calles del municipio. El operativo comenzó por el reparto Alberro y, al momento del reporte, ya había llegado a siete circunscripciones.

Las propias autoridades admitieron que la medida «no es la solución definitiva», sino apenas «un respiro» ante la escasez.

La situación técnica que enfrenta Aguas de La Habana en El Cotorro es crítica: el motor cinco fue enviado a rebobinar y está pendiente de reinstalación, mientras que el motor dos de San Francisco sufrió una rotura el domingo. Ambas averías agravan la fragilidad del sistema de suministro.

Como medidas adicionales, las autoridades anunciaron que llevarán seis bombas manuales al municipio, aunque todavía no han definido dónde serán instaladas.

También prevén utilizar las cisternas de escuelas primarias y secundarias como reservorios durante las vacaciones escolares. La distribución se realizará de manera controlada y en horarios que la zona de defensa deberá comunicar a los vecinos.

La desesperación entre los residentes es palpable. Mayrobys Martínez, vecina del edificio 14 del reparto Alberro, ya había denunciado que llevaba semanas sin agua corriente y que las pipas prometidas no llegaban a su comunidad.

«Tener que caminar al sol y cargando galones y pomos como si esto fuera África… para lo básico que es cocinar y aunque sea bañarse porque ni lavar la ropa», escribió Martínez en Facebook.

En otra publicación, Martínez resumió su agotamiento sin rodeos: «Lo de patria o muerte métanselo a otro… que yo lo que quiero es vivir».

Días antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel visitó Marianao y presentó como «avances» el uso de pipas y la creación de reservorios, medidas de emergencia que ahora se aplican en El Cotorro sin que exista una solución estructural a la vista.

El Cotorro no es un caso aislado. En julio, más de 500,000 habaneros sufrían problemas con el suministro de agua, frente a los 200,000 afectados estimados en abril y los 376,055 confirmados en mayo por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez.

A escala nacional, unas 2.7 millones de personas enfrentan diariamente dificultades para acceder al agua potable.

La crisis hídrica está estrechamente vinculada con el deterioro del sistema eléctrico: el 87% de las instalaciones de bombeo depende de la electricidad y solo 135 de las 480 estaciones fundamentales del país cuentan con circuitos protegidos frente a los apagones. Cuando los cortes paralizan las bombas, el agua deja de llegar a los hogares.

El Cotorro también ha sido escenario de protestas reiteradas en 2026. El 12 de marzo se registró un cacerolazo bajo el lema «Ya no podemos más», y el 10 de junio vecinos de Dulce Nombre volvieron a las calles gritando «Abajo la dictadura».