Bomberos de Holguín ayudan a evacuar a un paciente con fractura que no podía salir de su vivienda

Bomberos de Holguín evacúan a un paciente con fractura desde un quinto piso

Vídeos relacionados:

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Holguín protagonizaron una labor de rescate poco habitual al evacuar a un paciente con fractura de cadera que no podía salir de su vivienda, situada en un edificio de cinco pisos.

Según informó el perfil oficialista Realidades desde Holguín, los bomberos acudieron al lugar, en el Reparto Nuevo Holguín, tras recibir la solicitud de apoyo para trasladar al paciente hacia un centro médico donde debía asistir a un turno de atención.

Captura Facebook/Realidades desde Holguín

Los rescatistas realizaron el descenso con equipos de seguridad y maniobras controladas, garantizando la integridad del hombre durante toda la operación.

Tras recibir atención médica, los bomberos regresaron posteriormente para asistirlo en su regreso al hogar.

La publicación destacó que este acto “no fue solo una operación de rescate; fue un acto de humanidad”, y resaltó el compromiso de los bomberos holguineros, quienes “no solo apagan incendios, sino que también iluminan con esperanza” con acciones de solidaridad como esta.

Lo más leído hoy:

Acciones como esta no son un hecho aislado. En las últimas semanas, los bomberos cubanos han protagonizado diversos rescates que demuestran su compromiso más allá de los incendios.

En el Malecón habanero, una mujer fue rescatada tras caer al mar durante la noche. La rápida intervención de los rescatistas impidió una tragedia y permitió que recibiera atención médica inmediata.

También se han involucrado en el auxilio de animales en situaciones extremas. En el Hotel Manzana Kempinski, en La Habana, un perro fue salvado tras quedar atrapado en una cascada artificial.

El operativo, que incluyó maniobras de altura, captó la atención de los presentes y fue aplaudido por su nivel de profesionalismo y sensibilidad.

Meses antes, en La Habana Vieja, los bomberos lograron extraer con vida a un hombre que había quedado atrapado durante horas en una estructura de difícil acceso, deshidratado y sin posibilidad de pedir ayuda. La labor de los rescatistas fue determinante para salvarlo.

Estos hechos confirman el papel clave que desempeñan los bomberos en el país, no solo como primera línea ante el fuego, sino también como salvavidas en emergencias que requieren valor, preparación y humanidad.