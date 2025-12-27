CITMA investiga en La Habana venta de artesanías con polimitas, tras denuncia por uso ilegal de especies protegidas

Biodiversidad en riesgo: venden artesanías con una especie en peligro de extinción

Una denuncia ciudadana sobre la venta de artesanías elaboradas con polimitas llevó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) a ordenar una investigación y advertir sobre la explotación ilegal de especies protegidas en Cuba.

Armando Rodríguez Batista, titular del sector, alertó sobre la utilización de estos moluscos en la confección de artesanías, tras recibir una denuncia ciudadana relacionada con un puesto de venta en la capital cubana.

En una nota publicada en su perfil de Facebook el 21 de diciembre, Rodríguez calificó la práctica como ilegal y como un atentado contra el patrimonio natural y cultural del país.

El ministro recordó que la polimita, un molusco endémico de Cuba, se encuentra en peligro crítico de extinción y constituye un símbolo de la biodiversidad nacional.

A su juicio, su preservación no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con las futuras generaciones.

Convertirla en objeto decorativo, afirmó, supone despojar al país de un legado irreemplazable.

Rodríguez informó que orientó investigar el origen de las piezas artesanales denunciadas y aplicar las sanciones correspondientes.

Al mismo tiempo, convocó a artesanos y artistas a explorar alternativas creativas que respeten la biodiversidad, mediante el uso de materiales sostenibles y diseños que celebren la riqueza natural sin causar daño.

En su mensaje, advirtió además que no se trata de un hecho aislado, pues también se ha detectado la comercialización de otras especies en peligro, como el carey, el cobo, el quinconte y la cigua, utilizadas con fines artesanales.

Estas prácticas, señaló, evidencian la urgencia de reforzar la educación ambiental y promover un cambio cultural que priorice la protección de la vida y la diversidad por encima del beneficio económico inmediato.

La publicación generó numerosas reacciones. Desde la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre se llamó a una mayor articulación entre las entidades ambientalistas, los organismos reguladores del comercio y las asociaciones de artesanos, así como a fortalecer el diálogo ambiental para enfrentar prácticas que, en algunos casos, responden al desconocimiento.

Otros comentarios insistieron en la responsabilidad ciudadana de rechazar el comercio de especies protegidas y denunciar actividades ilegales.

Varias opiniones señalaron el papel que deben desempeñar instituciones como el Fondo Cubano de Bienes Culturales y la inspección estatal en los puntos de venta de artesanos, especialmente entre trabajadores por cuenta propia.

También se reclamó una aplicación más estricta de la ley, sin ambigüedades, y se calificó el uso de polymitas y carey en artesanías no como folklore, sino como un delito ambiental que provoca daños irreversibles.

Para varios usuarios, la denuncia pone en evidencia la necesidad de convertir a cada ciudadano en un vigilante activo de la biodiversidad cubana.

La Polymita -del griego poly (muchas) y mitos (rayas)- es un género de caracoles terrestres endémicos de Cuba considerados los más bellos del mundo, por los colores brillantes y peculiares patrones de sus caparazones.

El biólogo conservacionista Bernardo Reyes-Tur, profesor de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, y en el Reino Unido, el genetista evolutivo y experto en moluscos Angus Davison, académico de la Universidad de Nottingham, comandan una misión para evitar la desaparición de las seis especies conocidas de Polymita de sus hábitats forestales nativos en la región oriental de Cuba, reveló en agosto un reportaje de la BBC News.

De las seis especies, la más amenazada es la Polymita sulphurosa, que es “de color verde lima con patrones de llamas azules alrededor de sus espirales y bandas de color naranja y amarillo brillante a lo largo de su caparazón”, describió el medio de prensa.

No obstante, todas son muy coloridas, un rasgo extraordinario “que constituye un misterio evolutivo en sí mismo”, añadió.

La Polymita Picta fue declarada Molusco del año 2022, según una encuesta internacional organizada por varias instituciones científicas.