Vecinos atrapan a ladrón que saltaba de azotea en azotea para robar paneles solares en Camagüey

Ciudadanos exigen castigos más severos para quienes cometen este tipo de delitos

Un hombre fue capturado este sábado en Camagüey tras ser sorprendido mientras presuntamente robaba paneles solares al desplazarse de azotea en azotea, según imágenes y videos difundidos en redes sociales.

Las fotografías compartidas en Facebook muestran al sospechoso, un hombre de complexión delgada, cabello corto grisáceo, camisa negra de manga larga y bermuda de mezclilla desgastada, retenido por vecinos en el piso, aparentemente en mal estado físico.

Captura de Facebook/Verónica Dantés De Cuba Oficial

Junto a esas imágenes también circularon grabaciones de cámaras de seguridad que, según la publicación, lo habrían captado durante la madrugada mientras manipulaba objetos en un espacio exterior.

La publicación que dio a conocer el caso aseguró que al detenido "le dieron una paliza qué se meeó", en alusión a la agresión que habría recibido antes de la llegada de las autoridades.

Entre los comentarios, un ciudadano afirmó que la noche anterior también fue robado un panel solar en la calle Segunda del reparto Agramonte, lo que apunta a que el presunto ladrón habría actuado en diferentes zonas de la ciudad.

Captrua de Facebook/Paneles solares Camagüey

"Con el sacrificio que hacen los familiares fuera del país para que su familia tenga una mejor vida", lamentó la persona que denunció ese hecho.

Las reacciones en redes sociales reflejaron el cansancio de muchos cubanos ante la inseguridad. "Cogieron uno, quedan miles robando", escribió un usuario, mientras otro sostuvo que el detenido "ha de tener cómplices porque eso no puede ni con una plancha de zinc".

También abundaron las peticiones de castigos más severos para quienes cometen este tipo de delitos. "Hace falta que le metan unos cuantos años para que aprendan a no vivir del sacrificio ajeno", comentó otra persona.

La desconfianza en la actuación del sistema judicial también estuvo presente. "Afuera a los ladrones les pican la mano, aquí a los que roban y matan a los tres días están en la calle haciendo lo mismo", opinó un internauta.

Otro reclamó "leyes que protejan los bienes de los ciudadanos, no a los delincuentes".

El caso se suma a la ola de robos de paneles solares registrada en Cuba durante 2025 y 2026, en un contexto marcado por prolongados apagones que han incrementado el valor de estos equipos en el mercado informal.

El fenómeno ha afectado tanto a viviendas particulares como a instalaciones estratégicas, entre ellas estaciones de bombeo de agua, nodos de telecomunicaciones y hogares maternos.

Este episodio se enmarca en una ola de robos de paneles solares que azota a toda Cuba durante 2025 y 2026, impulsada por la crisis energética que provoca apagones de más de 20 horas continuas en casi todas provincias, lo que ha disparado el valor de estos equipos en el mercado negro.

El fenómeno ha golpeado tanto viviendas particulares como infraestructura crítica como estaciones de bombeo, nodos de telecomunicaciones y hogares maternos.

Este mismo sábado, en Cárdenas, vecinos atraparon y amarraron a otro presunto ladrón mientras las autoridades aún no habían llegado al lugar.

En junio, el robo de paneles en un sitio de telecomunicaciones en Holguín dejó sin señal de televisión a cuatro consejos populares del Plan Turquino.

En Guantánamo, ladrones intentaron llevarse un panel solar en una cuarta planta a las 3:05 am; la policía nunca se presentó pese a ser llamada.

Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), en 2025 se registraron 2,833 delitos verificados en la isla, un incremento de 115 % respecto a 2024 y de 337 % frente a 2023, con un promedio de siete u ocho delitos diarios.

Aunque el régimen tipificó el robo de paneles como sabotaje mediante el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, con penas de hasta 30 años o cadena perpetua, los hurtos no se detienen.