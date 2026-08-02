Petro reacciona al concierto de Orishas en Bogotá pese a las críticas de Yotuel al régimen cubano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este sábado un mensaje en la red social X lamentando no haber podido asistir al Concierto de la Esperanza VII, celebrado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde la agrupación cubana Orishas fue una de las principales atracciones del evento gratuito organizado por RTVC.

«Quería ir al concierto pero llego tarde me gustaría oír a Orishas, es una buena exploración a la música caribeña contemporánea. El Caribe será el segundo renacimiento si el arte se salva de la codicia y el oscurantismo y si los pueblos del Caribe son libres», escribió el mandatario en respuesta a una publicación del canal público educativo y cultural Señal Colombia.

El mensaje llamó la atención porque uno de los integrantes más conocidos de Orishas, Yotuel Romero, se ha convertido en una de las voces más críticas del régimen cubano, mientras Petro ha mantenido durante su mandato una postura de respaldo hacia La Habana.

Yotuel es coautor de "Patria y Vida", el tema lanzado en febrero de 2021 junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, convertido en un símbolo de las históricas protestas del 11 de julio de ese año en Cuba.

Desde entonces, el artista ha calificado al sistema político cubano de «dictadura» y «totalitario». En febrero de 2021 afirmó que «el régimen cubano nos ha quitado todo, hasta el miedo», mientras que en mayo de 2026 reiteró que "Patria y Vida" está «a favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura». Meses antes también había cuestionado un discurso de Miguel Díaz-Canel al asegurar que bajo ese sistema no existe un proyecto de futuro para los cubanos.

La posición de Petro ha sido diferente. En mayo de 2026 sostuvo que Cuba «debería ser aplaudida y ayudada» y calificó el embargo estadounidense como un «genocidio que afecta al pueblo cubano».

Además, apenas dos días antes del concierto, el 31 de julio, realizó su tercera visita oficial a La Habana desde que asumió la presidencia para reunirse con Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, encuentro que su canciller presentó como una muestra de «solidaridad» con el gobierno cubano. A lo largo de su mandato, el presidente colombiano también ha expresado en varias ocasiones su admiración por Fidel Castro.

Mientras tanto, miles de personas asistieron al Concierto de la Esperanza VII y corearon éxitos de Orishas, entre ellos "Atrevido", una canción que reflexiona sobre la ambición y las consecuencias de las decisiones personales.

Fundada a finales de la década de 1990 entre La Habana y París, Orishas revolucionó la música latina al fusionar hip hop con son, rumba y otros ritmos tradicionales cubanos. Desde el lanzamiento de "A lo Cubano" (1999), la agrupación ha obtenido premios Latin Grammy y varias nominaciones a los Grammy.

El Concierto de la Esperanza VII tuvo un costo aproximado de 4.437 millones de pesos colombianos, una cifra que provocó críticas de sectores de la oposición. Durante el evento, el gerente de RTVC, Hollman Morris, agradeció públicamente a Petro el respaldo brindado a los medios públicos.