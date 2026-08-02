Petro reacciona al concierto de Orishas en Bogotá pese a las críticas de Yotuel al régimen cubano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó este sábado un mensaje en la red social X lamentando no haber podido asistir al Concierto de la Esperanza VII, celebrado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde la agrupación cubana Orishas fue una de las principales atracciones del evento gratuito organizado por RTVC.
«Quería ir al concierto pero llego tarde me gustaría oír a Orishas, es una buena exploración a la música caribeña contemporánea. El Caribe será el segundo renacimiento si el arte se salva de la codicia y el oscurantismo y si los pueblos del Caribe son libres», escribió el mandatario en respuesta a una publicación del canal público educativo y cultural Señal Colombia.
El mensaje llamó la atención porque uno de los integrantes más conocidos de Orishas, Yotuel Romero, se ha convertido en una de las voces más críticas del régimen cubano, mientras Petro ha mantenido durante su mandato una postura de respaldo hacia La Habana.
Yotuel es coautor de "Patria y Vida", el tema lanzado en febrero de 2021 junto a Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, convertido en un símbolo de las históricas protestas del 11 de julio de ese año en Cuba.
Desde entonces, el artista ha calificado al sistema político cubano de «dictadura» y «totalitario». En febrero de 2021 afirmó que «el régimen cubano nos ha quitado todo, hasta el miedo», mientras que en mayo de 2026 reiteró que "Patria y Vida" está «a favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura». Meses antes también había cuestionado un discurso de Miguel Díaz-Canel al asegurar que bajo ese sistema no existe un proyecto de futuro para los cubanos.
La posición de Petro ha sido diferente. En mayo de 2026 sostuvo que Cuba «debería ser aplaudida y ayudada» y calificó el embargo estadounidense como un «genocidio que afecta al pueblo cubano».
Además, apenas dos días antes del concierto, el 31 de julio, realizó su tercera visita oficial a La Habana desde que asumió la presidencia para reunirse con Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, encuentro que su canciller presentó como una muestra de «solidaridad» con el gobierno cubano. A lo largo de su mandato, el presidente colombiano también ha expresado en varias ocasiones su admiración por Fidel Castro.
Mientras tanto, miles de personas asistieron al Concierto de la Esperanza VII y corearon éxitos de Orishas, entre ellos "Atrevido", una canción que reflexiona sobre la ambición y las consecuencias de las decisiones personales.
Fundada a finales de la década de 1990 entre La Habana y París, Orishas revolucionó la música latina al fusionar hip hop con son, rumba y otros ritmos tradicionales cubanos. Desde el lanzamiento de "A lo Cubano" (1999), la agrupación ha obtenido premios Latin Grammy y varias nominaciones a los Grammy.
El Concierto de la Esperanza VII tuvo un costo aproximado de 4.437 millones de pesos colombianos, una cifra que provocó críticas de sectores de la oposición. Durante el evento, el gerente de RTVC, Hollman Morris, agradeció públicamente a Petro el respaldo brindado a los medios públicos.
Preguntas frecuentes sobre el concierto de Orishas en Bogotá y el contexto político entre Colombia y Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue significativo el concierto de Orishas en Bogotá?
El concierto de Orishas en Bogotá fue significativo porque se enmarca en un contexto político complejo. La banda, con su integrante Yotuel Romero, es conocida por su crítica al régimen cubano, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expresado apoyo al gobierno cubano. Esta dualidad generó repercusión mediática y social.
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¿Cuál es la postura de Yotuel Romero respecto al régimen cubano?
Yotuel Romero ha sido una de las voces más críticas del régimen cubano, calificándolo de dictadura y totalitario. Es coautor de la canción "Patria y Vida", que ha sido un símbolo de las protestas contra el gobierno cubano, y ha manifestado su oposición al sistema político vigente en la isla.
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¿Cómo se ha posicionado Gustavo Petro respecto a Cuba?
Gustavo Petro ha mantenido una postura de respaldo al gobierno cubano, calificando el embargo estadounidense como un genocidio y abogando por el reconocimiento de los logros culturales y científicos de la isla. Durante su mandato, ha visitado varias veces La Habana y ha expresado admiración por líderes cubanos como Fidel Castro.
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¿Qué impacto tuvo la canción "Patria y Vida" en el contexto cubano?
"Patria y Vida" se convirtió en un himno de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba y en un símbolo de oposición al régimen cubano. La canción, que invierte el lema oficial "Patria o Muerte", ganó dos Latin Grammy y ha sido un referente cultural en la lucha por la libertad en la isla.
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¿Qué controversias generó el costo del Concierto de la Esperanza VII en Bogotá?
El Concierto de la Esperanza VII generó críticas por su costo de 4.437 millones de pesos colombianos. Sectores de la oposición cuestionaron el gasto en un evento gratuito organizado por RTVC, señalando el uso de recursos públicos en un contexto económico desafiante para el país.
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