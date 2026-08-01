«Para desaparecer el CITMA» no hicieron «ni una pregunta escrita», critica profesor cubano

Un profesor cubano de Matanzas denunció públicamente que el régimen eliminó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) sin consultar a los trabajadores del sector, que no estarían de acuerdo con la medida.

Luis Ernesto Martínez González, graduado del ISP Juan Marinello y residente en Matanzas, publicó el miércoles en Facebook una crítica directa a la decisión del gobierno de disolver el CITMA, aprobada por la Asamblea Nacional el jueves.

Captura de FB/Luis Ernesto Martínez González

«Para hacer la Ley de Ciencia nos hicieron varias consultas. Para desaparecer el CITMA, ni una pregunta escrita», escribió el docente, y acompañó su mensaje con emojis de silencio que reforzaban su denuncia de censura.

Martínez González, también trabajador del CITMA en su provincia, de acuerdo con su perfil de Facebook, fue más lejos en otra publicación, al señalar que la exclusión no fue casual: «El único diagnóstico que se hizo para desaparecer el CITMA demostró que no estaríamos de acuerdo. Por eso no nos consultaron».

El profesor enmarcó la disolución del ministerioen un patrón de tres decisiones gubernamentales tomadas sin consulta a los afectados a lo largo de más de una década.

En 2014, relató, le dijeron que «lo mejor» era integrar las universidades pedagógicas al Ministerio de Educación Superior para crear una «nueva universidad»: «No me pidieron mi criterio. Ni a mí, ni a muchos más». En 2022, le obligaron a abandonar el inmueble de la Universidad Pedagógica para trasladarse a la sede central de la Universidad de Matanzas, con el mismo argumento y la misma ausencia de consulta. Y en 2026, la historia se repite con el CITMA.

«Sólo les digo una cosa: No, gracias», concluyó el docente.

Captura de FB/Luis Ernesto Martínez González

Martínez González también subrayó la velocidad con que el régimen ejecuta los desmantelamientos frente a la lentitud con que abre espacios nuevos: «Fue el 8 de mayo, hace menos de tres meses, que se nos informó que el CITMA desaparecería como ministerio. Ya está firmada su acta de defunción. Para destruir, las medidas son aceleradas y urgentes. Para abrir cauces y crear espacios nuevos, son morbosamente postergadas y lentas sin justificación».

Como dato adicional, el profesor recordó que el propio presidente Miguel Díaz-Canel había celebrado en abril de 2024 los 30 años del ministerio, citando en redes sociales su fundación como una iniciativa del «Comandante en Jefe» durante el Período Especial. Dos años después, ese mismo organismo fue suprimido sin que sus trabajadores fueran consultados.

La voz de Martínez González no es la única. El Dr. Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, calificó la medida de «grave error» y «día triste para la ciencia cubana», denunciando que «a muchos trabajadores del CITMA nos ha dolido esta decisión tomada de manera inconsulta a espaldas de todos como si fuéramos piezas de un juego».

Arango advirtió además que «la inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro organismo ni siquiera tienen conocimiento de que el CITMA desaparece», y señaló que había enviado sus objeciones a la Asamblea Nacional sin recibir respuesta.

La Asamblea Nacional aprobó el jueves la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, que reduce los organismos del gobierno central de 27 a 21 y reparte las funciones del CITMA entre dos nuevas carteras: el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, y el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció además la eliminación de más de 92,000 cargos en cuatro ministerios como parte de la reestructuración, mientras el secretario del Consejo de Ministros presentó la reforma como un proceso de «reordenar, redimensionar y perfeccionar» el aparato estatal.

La publicación de Martínez González generó amplia resonancia en redes sociales. Un internauta resumió el sentir de muchos: «La motosierra versión cubana acabó con el Citma. Otro apagón, este a la ciencia». Otro apuntó al fondo del problema: «Para el poder, el enemigo, antes, ahora y siempre, es el pensamiento crítico, la razón y la ciencia». Una tercera voz señaló la inutilidad de cualquier consulta en el sistema cubano: «¿Consultarte para qué? Ahí tenemos una Asamblea que votará por unanimidad».

Los ministerios tendrán hasta un año para completar los movimientos organizativos tras la publicación oficial de la ley, según establece la propia norma aprobada.