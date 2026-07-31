Tras 7 años esperando, a cubano I-220A le llega residencia permanente y así reaccionó

Un cubano se convirtió este miércoles en el nuevo símbolo de esperanza para la comunidad cubana en Estados Unidos al compartir el momento en que recibió su residencia permanente tras siete años de espera con estatus I-220A.

En el video, de apenas 25 segundos subido por una cubana identificada en TikTok como Karina (@karilove2), llega cantando y bromeando con el sobre en la mano hasta donde su esposo descansa en una cama.

El hombre lo recibe con expresión seria, y segundos después alza el brazo con evidente emoción. «Después de 7 años esperando la residencia I-220A», escribió ella en la descripción del clip.

El caso de este cubano ilustra la realidad de una espera que para cientos de miles de cubanos no tiene fecha de término. Se estima que entre 400,000 y 500,000 cubanos se encuentran en situación de limbo migratorio con ese formulario en Estados Unidos, según datos citados por El País en febrero de 2026.

El I-220A es una orden de libertad bajo supervisión emitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), utilizada masivamente con cubanos que llegaron a EE.UU. entre 2021 y 2023. El problema central es que ese formulario no ha sido reconocido de manera uniforme como parole, condición necesaria para acceder a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966.

La saga judicial sigue abierta y llena de contradicciones. En julio de 2026, jueces en Orlando, Nueva Orleans y San Antonio otorgaron residencia a algunos cubanos con I-220A, pero el gobierno federal apeló esas decisiones de inmediato, dejándolas en suspenso.

Las cifras de aprobaciones reflejan la magnitud del problema. En enero de 2026, de más de 7,000 solicitudes recibidas, solo 15 fueron aprobadas y cuatro denegadas, lo que representa una caída del 99.8% en las aprobaciones respecto a octubre de 2024.

A la incertidumbre legal se suma la falta de plazos. La abogada de inmigración Liudmila Marcelo advirtió en mayo de 2026 que «USCIS no tiene un plazo oficial de tramitación para el ajuste cubano», lo que deja a los solicitantes sin ninguna referencia clara de cuánto tiempo deberán esperar. Esa misma abogada logró en mayo de 2026 la residencia para un cubano con I-220A, en uno de los pocos casos exitosos documentados.

El panorama se complica aún más por el adelanto de audiencias de deportación. Este mes se reportó que cortes de inmigración han adelantado audiencias previstas para 2028 y 2029 a junio y julio de 2026, en ocasiones sin aviso suficiente para los afectados.

En ese contexto de incertidumbre, cada green card que llega se convierte en un momento de celebración colectiva. El video de este cubano acumula más de 84,300 reproducciones, 3,499 me gusta y 386 compartidos, y se suma a una tendencia recurrente en la comunidad cubana en redes sociales, donde otros migrantes han compartido momentos similares tras esperas de tres, cuatro y hasta más años.