¡Parecía imposible! Cubana I-220A gana su residencia tras amenaza de deportación: Llegó en balsa y esto pasó para quedarse en EE.UU.

Una cubana residente en Phoenix, Arizona, que llegó a Estados Unidos en 2023 por vía marítima junto a su esposo e hija, compartió en TikTok cómo ganó su residencia permanente en una corte de inmigración el 27 de julio de 2026, en un proceso que duró más de dos años y estuvo a punto de terminar en deportación.

La mujer, identificada en la plataforma como @unacubanaenphoenix, explicó que desde su entrada al país los tres miembros de la familia recibieron el formulario I-220A, una orden de libertad bajo supervisión de ICE que no equivale a un parole formal y no activa automáticamente la Ley de Ajuste Cubano.

Su primera audiencia fue en 2024, a la que asistió sin representación legal. Contrató luego una abogada que, meses después, abandonó el caso por problemas personales, dejándola sin apoyo jurídico con la fecha final de corte acercándose. Durante todo ese tiempo, nunca había solicitado la residencia por ajuste cubano. «Mi abogada era de las que decía que eso no era necesario, que no podía aplicar porque tenía corte abierta», explicó en el video.

En marzo de 2026, con la audiencia definitiva programada para julio, comenzó a buscar nuevamente representación. Consultó a varios abogados, la mayoría de los cuales le dijeron que su caso no tenía solución. «Él fue el único que me dio opciones diferentes para yo defender mi caso; otros abogados que hablé me decían: no tiene solución, si no ganas el asilo estás desbordada», dijo sobre el abogado Leandro Ferrer, a quien finalmente contrató.

Juntos aplicaron a la residencia ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) bajo la Ley de Ajuste Cubano. Semanas antes de la audiencia, la fiscalía envió una carta de preterminación del asilo solicitando al juez cerrar el caso y deportarla a Ecuador. El abogado respondió de inmediato pidiendo al juez que esperara a escucharla en la corte final. «Mi juez responde en menos de setenta y dos horas y positivamente a favor mío», relató la cubana.

El domingo 27 de julio, en la audiencia ante la Corte de Méritos, el juez aprobó su residencia por ajuste cubano. La fiscal presente no se opuso a ninguna de las determinaciones. El caso de asilo fue cerrado en corte y la familia ahora espera la tarjeta física de residencia.

El caso tiene lugar en un contexto de enorme incertidumbre legal para los cubanos con I-220A en Estados Unidos. Las aprobaciones de residencia para cubanos cayeron un 99,8% entre febrero de 2025 y enero de 2026, según un informe publicado en abril. Los resultados varían drásticamente según el juez y la jurisdicción: en febrero de 2026, el Onceno Circuito de Apelaciones anuló fallos previos de la Junta de Apelaciones de Inmigración y devolvió casos de cubanos con I-220A para nueva revisión, sin declarar elegibilidad automática.

La presión procesal también ha aumentado: en julio, las cortes de inmigración comenzaron a adelantar fechas de audiencia para cubanos con I-220A. El mismo día en que esta cubana celebraba su victoria, otro compatriota con el mismo formulario recibía una orden de deportación tras comparecer en corte.

Ante quienes dudaron de su relato en los comentarios, la cubana fue directa: «Hay personas incrédulas que han dejado comentarios un poco feos diciéndome que no puede ser, que no dan residencia en corte». Su caso demuestra que sí es posible, aunque cada victoria sigue siendo la excepción en un panorama legal que aún no ofrece certezas para los aproximadamente medio millón de cubanos con I-220A en el país.