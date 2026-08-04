Tres cubanos arrestados en México en episodio de narcomenudeo: ¿Qué se sabe?

Tres cubanos fueron detenidos el domingo en el estacionamiento del Mercado 28 de Cancún, uno de los espacios comerciales más emblemáticos del centro turístico de Quintana Roo, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los sorprendieran en un intercambio de sustancias ilícitas.
El operativo ocurrió sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio Benito Juárez, durante recorridos de prevención y vigilancia, de acuerdo con una publicación oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
¿Cómo ocurrió la detención?
Los policías observaron a tres individuos intercambiando bolsitas con hierba verde y decidieron intervenir.
De acuerdo con el reporte oficial, «los policías observaron un aparente intercambio de bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana entre los tres masculinos», por lo que les practicaron una inspección preventiva.
Como resultado, los agentes aseguraron diversas dosis de presunta marihuana y cristal, además de otros objetos, y procedieron a la detención de los tres sujetos.
Los arrestados fueron identificados como Yamir Jesús «N», Luis David «N» y Carlos Alejandro «N», quienes manifestaron ser de nacionalidad cubana.
El desglose de lo asegurado fue el siguiente:
- Yamir Jesús «N»: 39 bolsitas con presunta marihuana, 31 con presunto cristal y un teléfono celular.
- Luis David «N»: 37 bolsitas con presunta marihuana y 26 con presunto cristal.
- Carlos Alejandro «N»: tres bolsitas con presunta marihuana, tres con presunto cristal y tres bolsas de tela tipo ecológica de distintos colores.
En total, las autoridades aseguraron 79 bolsitas con hierba verde y 60 bolsitas con fragmentos cristalinos, además de un teléfono celular y tres bolsas de tela tipo ecológica.
Los tres detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones por su presunta participación en delitos contra la salud.
Hasta el cierre de esta nota, no ha trascendido el estatus migratorio que poseían los tres cubanos en el momento del arresto.
Un patrón que se repite en Quintana Roo
Este episodio no es un caso aislado. En las últimas semanas se han registrado varios operativos similares en México con ciudadanos cubanos involucrados.
El 26 de junio, siete cubanos fueron arrestados en la isla de Holbox con un cargamento que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis.
Por esas mismas fechas, otros cuatro cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún por distribuir marihuana a través de redes sociales.
A finales de julio, un cubano fue detenido en Tabasco con dosis de marihuana, cristal y crack marcadas con la leyenda «Plata o plomo».
El patrón se extiende más allá del narcomenudeo callejero.
En enero de 2026, las autoridades detuvieron en Cancún a Remigio Valdez Lao, alias «El Milo», señalado como presunto cerebro financiero de una célula cubano-americana vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida.
Organizaciones de derechos humanos y medios especializados advierten que, lamentablemente, muchos migrantes cubanos que han quedado varados en México durante su fallido trayecto hacia EE.UU. han acabado siendo reclutados por grupos criminales.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de cubanos en México por narcomenudeo
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fueron arrestados los tres cubanos en Cancún?
Los tres cubanos fueron arrestados por la policía de Cancún tras ser sorprendidos intercambiando sustancias ilícitas, específicamente marihuana y cristal, en el estacionamiento del Mercado 28. El operativo fue parte de un recorrido de vigilancia y prevención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.
Publicidad
¿Qué cantidad de drogas se les incautó a los detenidos en Cancún?
A los tres cubanos se les incautaron un total de 79 bolsitas con marihuana y 60 bolsitas con cristal, además de otros objetos como un teléfono celular y bolsas de tela tipo ecológica.
Publicidad
¿Cuál es el patrón de arrestos de cubanos en México por tráfico de drogas?
En México se ha observado un patrón creciente de arrestos de ciudadanos cubanos involucrados en delitos relacionados con el narcotráfico, desde el narcomenudeo callejero hasta estructuras de distribución más complejas. Este fenómeno ha sido documentado especialmente en el estado de Quintana Roo, donde se han realizado múltiples operativos similares en los últimos años.
Publicidad
¿Cuál es la situación jurídica de los cubanos arrestados por narcomenudeo en Cancún?
Los tres cubanos arrestados en Cancún por narcomenudeo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Hasta el momento, no se ha divulgado el estatus migratorio de los detenidos.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.