Tres cubanos arrestados en México en episodio de narcomenudeo: ¿Qué se sabe?

Tres cubanos fueron detenidos el domingo en el estacionamiento del Mercado 28 de Cancún, uno de los espacios comerciales más emblemáticos del centro turístico de Quintana Roo, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los sorprendieran en un intercambio de sustancias ilícitas.

El operativo ocurrió sobre la avenida Xel-Há, en la Supermanzana 28 del municipio Benito Juárez, durante recorridos de prevención y vigilancia, de acuerdo con una publicación oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

¿Cómo ocurrió la detención?

Los policías observaron a tres individuos intercambiando bolsitas con hierba verde y decidieron intervenir.

De acuerdo con el reporte oficial, «los policías observaron un aparente intercambio de bolsitas con hierba verde con características similares a la marihuana entre los tres masculinos», por lo que les practicaron una inspección preventiva.

Como resultado, los agentes aseguraron diversas dosis de presunta marihuana y cristal, además de otros objetos, y procedieron a la detención de los tres sujetos.

Los arrestados fueron identificados como Yamir Jesús «N», Luis David «N» y Carlos Alejandro «N», quienes manifestaron ser de nacionalidad cubana.

El desglose de lo asegurado fue el siguiente:

Yamir Jesús «N»: 39 bolsitas con presunta marihuana, 31 con presunto cristal y un teléfono celular.

39 bolsitas con presunta marihuana, 31 con presunto cristal y un teléfono celular. Luis David «N»: 37 bolsitas con presunta marihuana y 26 con presunto cristal.

37 bolsitas con presunta marihuana y 26 con presunto cristal. Carlos Alejandro «N»: tres bolsitas con presunta marihuana, tres con presunto cristal y tres bolsas de tela tipo ecológica de distintos colores.

En total, las autoridades aseguraron 79 bolsitas con hierba verde y 60 bolsitas con fragmentos cristalinos, además de un teléfono celular y tres bolsas de tela tipo ecológica.

Los tres detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones por su presunta participación en delitos contra la salud.

Hasta el cierre de esta nota, no ha trascendido el estatus migratorio que poseían los tres cubanos en el momento del arresto.

Un patrón que se repite en Quintana Roo

Este episodio no es un caso aislado. En las últimas semanas se han registrado varios operativos similares en México con ciudadanos cubanos involucrados.

El 26 de junio, siete cubanos fueron arrestados en la isla de Holbox con un cargamento que incluía marihuana, cocaína, crack y éxtasis.

Por esas mismas fechas, otros cuatro cubanos fueron vinculados a proceso en Cancún por distribuir marihuana a través de redes sociales.

A finales de julio, un cubano fue detenido en Tabasco con dosis de marihuana, cristal y crack marcadas con la leyenda «Plata o plomo».

El patrón se extiende más allá del narcomenudeo callejero.

En enero de 2026, las autoridades detuvieron en Cancún a Remigio Valdez Lao, alias «El Milo», señalado como presunto cerebro financiero de una célula cubano-americana vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida.

Organizaciones de derechos humanos y medios especializados advierten que, lamentablemente, muchos migrantes cubanos que han quedado varados en México durante su fallido trayecto hacia EE.UU. han acabado siendo reclutados por grupos criminales.