El drama de una cubana tras los apagones: «¿Cómo le explicas a tus hijos que no hay comida porque se echó a perder?»

La creadora de contenidos Yudith Garcés Garcés publicó un reel en Facebook en el que muestra, uno a uno, los alimentos que los apagones y el calor le echaron a perder en Cuba.
La madre cubana lanza una pregunta que resume el drama de miles de familias en la isla: «¿Cómo le explicas a tus hijos que no hay comida porque se echó a perder?»
Garcés Garcés deja claro que no busca compasión en las redes sino mostrar una realidad cotidiana en el país. Las personas no pueden organizar la economía de sus hogares ni planificar las comidas a largo plazo, porque no hay forma de preservar alimentos.
«No quiero mostrar lástima, ese no es mi objetivo. Quiero enseñarles la realidad que viven las familias cubanas y dejar pruebas, constancia de lo que estamos viviendo todas las madres aquí en Cuba», dijo.
Sus palabras apuntan a algo más profundo que la pérdida material. «No solo duele perder los alimentos, duele el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la ilusión de poder llevar un plato de comida a la mesa».
Los comentarios al video reflejan una mezcla de impotencia y solidaridad. «Duele mucho, tanto que no hay palabras», escribió una seguidora. Otra expresó: «Se me partió el corazón. Dios los ayude. ¿Padre, hasta cuándo?».
Una tercera apuntó con resignación: «Tienes que comprar el diario. No debería ser así, pero es lo que se vive. Un día espero que cambie todo. Tengamos fe. Es muy doloroso todo en Cuba».
Ante la desesperación, una comentarista ofreció consejos prácticos para conservar carne sin refrigeración: salazón al sol durante dos o tres días, fritura en manteca sellada en pomo de cristal, o escabeche con vinagre y ajo.
Su advertencia final lo dice todo: «Si no tienes sal, no guardes carne cruda. Cocínala toda hoy bien frita, te aguanta más cocinada que cruda».
La crisis energética detrás de cada alimento perdido
Cuba sufrió su sexto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional la noche del domingo 2 de agosto. Al amanecer del lunes solo el 14% del suministro estaba restablecido en La Habana.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había reconocido el 30 de julio que hay comunidades con 105 días de apagones continuos. El funcionario advirtió que la solución a esta crisis energética nacional no llegará pronto.
Las consecuencias de los apagones sobre la alimentación son devastadoras
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, basada en 2,513 respuestas de las 16 provincias cubanas, reveló que el 47,59% de los hogares reportó pérdidas de alimentos refrigerados, cifra que llegó al 80% en Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus.
Los testimonios como el de Garcés Garcés son muy frecuente en Cuba. En julio, otra madre mostró cómo se le echaron a perder arroz, mango, yuca y cerezas.
En mayo, una mujer compartió el momento en que tiró a la basura una olla entera de frijoles fermentados.
En un país donde alimentar a los hijos es un reto, los videos de esta temática son una muestra clara del agotamiento colectivo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están perdiendo alimentos en Cuba debido a los apagones?
Los apagones prolongados en Cuba están afectando la conservación de alimentos debido a la falta de electricidad para refrigerar productos perecederos. Esto resulta en la descomposición de los alimentos y la imposibilidad de planificar comidas a largo plazo. La crisis energética ha llevado a familias cubanas a perder una parte significativa de sus alimentos refrigerados, alcanzando cifras alarmantes en algunas provincias donde más del 80% de los hogares han perdido alimentos.
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¿Cómo están enfrentando las familias cubanas la falta de electricidad para cocinar?
Ante la falta de electricidad, muchas familias cubanas están recurriendo a métodos alternativos como el uso de carbón, leña o cocinas solares para poder cocinar sus alimentos. Las familias improvisan soluciones, como encender fogones de carbón con materiales caseros, para poder preparar las comidas diarias. Esta situación se ha vuelto parte de la rutina diaria debido a los cortes de energía que pueden durar varias horas.
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¿Cuál es el impacto de la crisis energética en la alimentación de los niños en Cuba?
La crisis energética está afectando gravemente la alimentación de los niños en Cuba. Muchos hogares están sufriendo la pérdida de alimentos y enfrentando dificultades para preparar comidas, lo que lleva a que los niños pasen hambre. La falta de electricidad no solo impide la conservación de alimentos, sino que también dificulta su preparación, generando una situación desesperante para muchas familias que escuchan constantemente a sus hijos pedir comida.
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¿Qué alternativas tienen los cubanos para conservar alimentos sin electricidad?
Ante la falta de electricidad, algunos cubanos han comenzado a usar métodos tradicionales como el salazón, el escabeche o la fritura en manteca para conservar alimentos sin refrigeración. Estas técnicas permiten extender la vida útil de algunos productos, pero no son soluciones definitivas, ya que dependen de la disponibilidad de ingredientes como sal o vinagre, que también pueden ser difíciles de conseguir.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.