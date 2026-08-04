El drama de una cubana tras los apagones: «¿Cómo le explicas a tus hijos que no hay comida porque se echó a perder?»

La creadora de contenidos Yudith Garcés Garcés publicó un reel en Facebook en el que muestra, uno a uno, los alimentos que los apagones y el calor le echaron a perder en Cuba.

La madre cubana lanza una pregunta que resume el drama de miles de familias en la isla: «¿Cómo le explicas a tus hijos que no hay comida porque se echó a perder?»

Garcés Garcés deja claro que no busca compasión en las redes sino mostrar una realidad cotidiana en el país. Las personas no pueden organizar la economía de sus hogares ni planificar las comidas a largo plazo, porque no hay forma de preservar alimentos.

«No quiero mostrar lástima, ese no es mi objetivo. Quiero enseñarles la realidad que viven las familias cubanas y dejar pruebas, constancia de lo que estamos viviendo todas las madres aquí en Cuba», dijo.

Sus palabras apuntan a algo más profundo que la pérdida material. «No solo duele perder los alimentos, duele el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la ilusión de poder llevar un plato de comida a la mesa».

Los comentarios al video reflejan una mezcla de impotencia y solidaridad. «Duele mucho, tanto que no hay palabras», escribió una seguidora. Otra expresó: «Se me partió el corazón. Dios los ayude. ¿Padre, hasta cuándo?».

Una tercera apuntó con resignación: «Tienes que comprar el diario. No debería ser así, pero es lo que se vive. Un día espero que cambie todo. Tengamos fe. Es muy doloroso todo en Cuba».

Ante la desesperación, una comentarista ofreció consejos prácticos para conservar carne sin refrigeración: salazón al sol durante dos o tres días, fritura en manteca sellada en pomo de cristal, o escabeche con vinagre y ajo.

Su advertencia final lo dice todo: «Si no tienes sal, no guardes carne cruda. Cocínala toda hoy bien frita, te aguanta más cocinada que cruda».

La crisis energética detrás de cada alimento perdido

Cuba sufrió su sexto colapso total del Sistema Electroenergético Nacional la noche del domingo 2 de agosto. Al amanecer del lunes solo el 14% del suministro estaba restablecido en La Habana.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, había reconocido el 30 de julio que hay comunidades con 105 días de apagones continuos. El funcionario advirtió que la solución a esta crisis energética nacional no llegará pronto.

Las consecuencias de los apagones sobre la alimentación son devastadoras

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria 2025 del Food Monitor Program, basada en 2,513 respuestas de las 16 provincias cubanas, reveló que el 47,59% de los hogares reportó pérdidas de alimentos refrigerados, cifra que llegó al 80% en Granma, Matanzas, Pinar del Río y Sancti Spíritus.

Los testimonios como el de Garcés Garcés son muy frecuente en Cuba. En julio, otra madre mostró cómo se le echaron a perder arroz, mango, yuca y cerezas.

En mayo, una mujer compartió el momento en que tiró a la basura una olla entera de frijoles fermentados.

En un país donde alimentar a los hijos es un reto, los videos de esta temática son una muestra clara del agotamiento colectivo.