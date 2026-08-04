Ministro de Energía tras nueva desconexión del SEN en Cuba: «Seguimos adelante con mucho empeño y compromiso»

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, respondió este lunes a la nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) con un «mensaje de resistencia» publicado en sus redes sociales: «Nosotros seguimos adelante en el restablecimiento de nuestro Sistema Eléctrico, superando todo tipo de dificultades, con un cerco energético total, con mucho empeño y compromiso».

La declaración «optimista» del titular del ramo llega en uno de los peores momentos del año para el sistema eléctrico cubano: mientras el país intentaba recuperarse del sexto apagón total del año —registrado el domingo a las 22:43—, una oscilación de frecuencia derribó nuevamente el SEN este lunes por la tarde, dejando a millones de cubanos otra vez a oscuras.

Este tipo de oscilación ocurre cuando se rompe bruscamente el equilibrio entre la generación y la demanda eléctrica. En un sistema debilitado y con escasa reserva, la variación de frecuencia puede activar las protecciones de unidades y líneas, desencadenando desconexiones sucesivas hasta provocar el colapso total.

La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó esta nueva desconexión a condiciones climáticas adversas.

«En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea», señaló la empresa estatal en un comunicado publicado en Facebook.

La recuperación previa al nuevo colapso era extremadamente frágil. La Habana había amanecido este lunes con apenas el 14% del suministro eléctrico restablecido: 87,480 clientes y 78,51 MW, con 12 subestaciones y 29 circuitos energizados, priorizando 19 hospitales y dos impulsores de agua.

En ese contexto de recuperación mínima, la termoeléctrica Antonio Guiteras había iniciado un arranque en frío a las 10:17 de la mañana, con la expectativa de sincronizarse al SEN entrada la noche.

La crisis eléctrica también golpeó las telecomunicaciones. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció afectaciones al servicio de telefonía celular a nivel nacional tras la rotura del grupo electrógeno que respalda uno de sus centros principales, con impacto en los prefijos 52, 509, 598 y 599.