Ministro de Energía tras nueva desconexión del SEN en Cuba: «Seguimos adelante con mucho empeño y compromiso»

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, respondió este lunes a la nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) con un «mensaje de resistencia» publicado en sus redes sociales: «Nosotros seguimos adelante en el restablecimiento de nuestro Sistema Eléctrico, superando todo tipo de dificultades, con un cerco energético total, con mucho empeño y compromiso».
La declaración «optimista» del titular del ramo llega en uno de los peores momentos del año para el sistema eléctrico cubano: mientras el país intentaba recuperarse del sexto apagón total del año —registrado el domingo a las 22:43—, una oscilación de frecuencia derribó nuevamente el SEN este lunes por la tarde, dejando a millones de cubanos otra vez a oscuras.
Este tipo de oscilación ocurre cuando se rompe bruscamente el equilibrio entre la generación y la demanda eléctrica. En un sistema debilitado y con escasa reserva, la variación de frecuencia puede activar las protecciones de unidades y líneas, desencadenando desconexiones sucesivas hasta provocar el colapso total.
La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó esta nueva desconexión a condiciones climáticas adversas.
«En el proceso de restablecimiento del SEN, los eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea», señaló la empresa estatal en un comunicado publicado en Facebook.
La recuperación previa al nuevo colapso era extremadamente frágil. La Habana había amanecido este lunes con apenas el 14% del suministro eléctrico restablecido: 87,480 clientes y 78,51 MW, con 12 subestaciones y 29 circuitos energizados, priorizando 19 hospitales y dos impulsores de agua.
En ese contexto de recuperación mínima, la termoeléctrica Antonio Guiteras había iniciado un arranque en frío a las 10:17 de la mañana, con la expectativa de sincronizarse al SEN entrada la noche.
La crisis eléctrica también golpeó las telecomunicaciones. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció afectaciones al servicio de telefonía celular a nivel nacional tras la rotura del grupo electrógeno que respalda uno de sus centros principales, con impacto en los prefijos 52, 509, 598 y 599.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se desconectó nuevamente el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en Cuba?
La Unión Eléctrica (UNE) atribuyó la desconexión del SEN a condiciones meteorológicas adversas, aunque existe escepticismo al respecto debido a la obsolescencia de la infraestructura eléctrica y la falta de mantenimiento.
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¿Cuántos apagones totales ha sufrido Cuba en 2026?
Cuba ha sufrido al menos seis apagones totales del SEN en lo que va de 2026, con déficits de generación que han superado los 2,200 MW, lo que ha provocado protestas y represión en varias ciudades del país.
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¿Cuál es el estado actual de la termoeléctrica Antonio Guiteras?
La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, es el mayor bloque generador del país, acumula al menos 17 salidas no programadas en 2026 y no ha recibido mantenimiento capital desde 2010, contribuyendo significativamente a la crisis del SEN.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a otros servicios en Cuba?
La crisis eléctrica también afecta las telecomunicaciones en Cuba, como lo demuestra la reciente rotura del grupo electrógeno de ETECSA, que causó problemas a nivel nacional en la telefonía celular, afectando prefijos específicos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis del SEN?
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha reiterado el compromiso de restablecer el sistema eléctrico, pero no se ha presentado un cronograma concreto de recuperación, y las autoridades han atribuido la crisis a factores externos como el embargo estadounidense.
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