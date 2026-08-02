Seguridad del Estado arresta a cubano en Camagüey por grabar precios en negocio privado

La Seguridad del Estado cubana detuvo a un hombre en Camagüey y le confiscó el teléfono celular por grabar videos de los precios en tiendas privadas de la ciudad, según denunció este sábado en Facebook la cubana Leonor Rodríguez.

Rodríguez explicó que ella misma le había pedido a su amigo que documentara los precios en esos establecimientos, a los que describió como «tiendas inventadas que deben ser de GAESA».

«El caso es que lo detuvieron y le quitaron el teléfono por supuesto la Seguridad del Estado (G-2). Y con la consabida amenaza de que no puede hacer video», escribió la denunciante.

En el video grabado momentos antes de la detención se escucha a alguien advertir «eso es ilegal» al ver que se registraban los precios, a lo que el grabador respondió: «¿Qué es lo que es ilegal? ¿Que estés consciente de lo que estás viviendo?».

Rodríguez atribuyó el arresto a informantes que delataron al hombre ante las autoridades. «No pensé que esos hijos de puta todavía tengan esos chivatones que se están muriendo de hambre y no paran de chivatear a quienes están diciendo y grabando la realidad», escribió.

El caso se inscribe en un patrón de represión creciente contra quienes documentan la crisis económica en Cuba.

El antecedente más directo es el de Julio César Duque de Estrada Ferrer, de Santiago de Cuba, condenado en septiembre de 2025 a cuatro años y seis meses de prisión por filmar con su celular una fila para comprar gas licuado en la vía pública. El tribunal lo declaró culpable de «desobediencia» y «atentado».

En 2026, la represión por grabar se ha intensificado. El periodista independiente José Antonio López Piña denunció haber sido detenido y golpeado en julio en Santiago de Cuba mientras filmaba en la calle.

Apenas el viernes, un agente de la Seguridad del Estado fue grabado amenazando a vecinos de El Fanguito por publicar imágenes de su presencia en redes sociales.

Los integrantes del proyecto audiovisual El4tico, de Holguín, también enfrentan cargos por su trabajo de documentación: la Fiscalía les imputó «propaganda contra el orden constitucional» e «instigación a delinquir» tras su arresto en febrero de 2026, según denunció la esposa de uno de los detenidos.

La motivación para grabar en Camagüey es comprensible en el contexto económico actual. En esa ciudad, una malta llegó a venderse a 325 pesos cubanos la unidad en abril, y una compra de productos variados en la calle Palomino costó el equivalente a 180 dólares en junio.

El peso cubano se depreció más del 30% frente al dólar informal entre febrero y junio de 2026.

La represión contrasta con una declaración del propio Ministerio de Comercio Interior, que en 2019 afirmó que los clientes tienen derecho a tomar fotos de precios y artículos en tiendas y centros comerciales, una posición que la práctica represiva actual contradice abiertamente.