"Como está el país y lanzando concursos de Fidel": Cubanos estallan ante convocatoria de Cubadebate

Una publicación de Cubadebate en Facebook, que anima a participar en un concurso poético en honor a Fidel Castro, ha generado numerosas críticas y comentarios de rechazo, reflejo del creciente cansancio popular frente a la propaganda oficialista y el culto a la personalidad del fallecido dirigente.
En el mensaje, el medio oficialista invita a sus lectores a rendir tributo al “hombre que entendió y defendió durante toda su vida la cultura como alma de la nación”, a través de décimas, “la estrofa del pueblo”, como parte de las actividades de homenaje rumbo a su centenario en 2026.
La publicación, sin embargo, fue recibida con una mayoría de respuestas críticas, muchas de ellas cargadas de ironía, sarcasmo y frustración. “Cuba está en decadencia total, la cultura del hambre, de los apagones, falta de agua, medicamentos, solo que no quieren admitir la realidad de Cuba”, escribió un usuario. Otro comentó: “Atiendan compadre al televisor, que Palmas y Cañas no me pierdo yo”.
Algunos aprovecharon el formato del concurso para convertirlo en denuncia. “Yo, profe, tengo una poesía... Oh comandante, cómo no recordarte, en cada noche de apagón, en cada día sin agua, en cada ollas vacías que retumban en las casas, en cada niño que llora por un vasito de leche...”, publicó un internauta, firmando como “el pueblo cubano”.
Otros mensajes fueron más directos: “Un maldito ser que engañó a un pueblo”, “El hp que robó y destruyó a Cuba” o “A ese delincuente lo único que se le puede pedir es una plegaria al Diablo para que no lo suelte jamás”. Entre las críticas sociales destacó: “Más del 70% de los cubanos está enfermo con la arbovirosis, más del 80 % sin corriente, sin comida, sin medicinas… ¡Y ustedes comiendo pinga con Fidel!”.
También hubo comentarios que contrastaban el tono heroico de la convocatoria con la realidad cotidiana: “En 66 años no han podido lograr que los niños cubanos tengan un desayuno tan simple como un pan con tortilla y un vaso de café con leche para ir a la escuela”, señaló un lector. “Con tanta hambre que hay...”, escribió una usuaria.
El tono general fue de indignación y burla. “#AbajoFidel, que en su piedra esté por los siglos de los siglos”, escribió un internauta. “Ahora hay que rendirle tributo a Satanás”, ironizó otro. Una mujer resumió el sentir de muchos: “Qué vergüenza”. Solo algunos mensajes favorables, como “#FidelPorSiempre”, aparecieron entre decenas de respuestas críticas y comentarios sarcásticos.
Las reacciones a este anuncio se suman a un clima general de descontento hacia la propaganda estatal. En los últimos días, publicaciones del régimen han generado respuestas similares, como ocurrió cuando Miguel Díaz-Canel afirmó que “los principios no se comen”, desatando cientos de comentarios que cuestionaban su desconexión con la realidad.
También se repitió el patrón de desconfianza cuando el doctor Francisco Durán fue criticado por mentir sobre la fumigación contra el dengue, o cuando el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias publicó “solo trajimos a nuestros muertos” para recordar la intervención en Angola.
En Bayamo, las muestras de culto al líder también han generado polémica. Durante la Fiesta de la Cubanía, militares desfilaron con una gorra de Fidel Castro dentro de una urna de cristal, y días después, vecinos realizaron un ritual espiritista donde se invocaba al “Padre Fidel” durante el Día de la Cultura Nacional.
El contraste entre la propaganda y la realidad cotidiana del país —marcada por apagones, escasez y desánimo— se refleja con nitidez en los comentarios digitales. En las redes, donde la censura se diluye, la poesía oficial se enfrenta a otra voz: la de un pueblo que ya no escribe odas, sino reclamos.
Preguntas frecuentes sobre la convocatoria de Cubadebate y la situación en Cuba
¿Por qué la convocatoria de Cubadebate generó tanto rechazo en Cuba?
La convocatoria de Cubadebate para un concurso poético en honor a Fidel Castro provocó rechazo debido al cansancio popular ante la propaganda oficialista. En un contexto de crisis económica y social, los cubanos ven estas iniciativas como desconectadas de su dura realidad cotidiana, caracterizada por apagones, escasez de alimentos y falta de servicios básicos. Los comentarios en redes reflejaron frustración e ironía ante el gobierno y su enfoque en el culto a personalidades históricas en lugar de abordar las necesidades urgentes de la población.
¿Cuál es el estado actual de los servicios básicos en Cuba?
El estado de los servicios básicos en Cuba es crítico. Los ciudadanos enfrentan apagones prolongados, escasez de agua y alimentos, y falta de medicamentos. La situación ha generado un profundo descontento social, evidenciado por la cantidad de protestas y críticas hacia el gobierno. La población denuncia el deterioro de la calidad de vida y la ineficacia del régimen para resolver estas problemáticas, lo que incrementa la desesperación y el hartazgo generalizado.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al descontento popular?
El gobierno cubano ha respondido al descontento popular con promesas y discursos que muchos consideran vacíos y alejados de la realidad. La falta de acciones concretas para mejorar las condiciones de vida ha sido criticada en redes sociales, donde los ciudadanos exigen soluciones reales a problemas como los apagones, la escasez de suministros básicos y las condiciones sanitarias. La represión de manifestaciones y el control de la información oficial contribuyen a la desconfianza y el escepticismo hacia el régimen.
¿Qué impacto tiene la crisis actual en la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis actual impacta severamente la vida cotidiana de los cubanos. La falta de electricidad, agua, alimentos y medicinas ha generado un ambiente de desesperación y desánimo. Las condiciones de vida precarias obligan a la población a enfrentar constantes dificultades, creando un clima de tensión social y descontento masivo. Las protestas y el uso de las redes sociales para expresar frustraciones son reflejo de un pueblo que clama por cambios y mejoras en su calidad de vida.
