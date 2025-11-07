"Como está el país y lanzando concursos de Fidel": Cubanos estallan ante convocatoria de Cubadebate

Vídeos relacionados:

Una publicación de Cubadebate en Facebook, que anima a participar en un concurso poético en honor a Fidel Castro, ha generado numerosas críticas y comentarios de rechazo, reflejo del creciente cansancio popular frente a la propaganda oficialista y el culto a la personalidad del fallecido dirigente.

En el mensaje, el medio oficialista invita a sus lectores a rendir tributo al “hombre que entendió y defendió durante toda su vida la cultura como alma de la nación”, a través de décimas, “la estrofa del pueblo”, como parte de las actividades de homenaje rumbo a su centenario en 2026.

La publicación, sin embargo, fue recibida con una mayoría de respuestas críticas, muchas de ellas cargadas de ironía, sarcasmo y frustración. “Cuba está en decadencia total, la cultura del hambre, de los apagones, falta de agua, medicamentos, solo que no quieren admitir la realidad de Cuba”, escribió un usuario. Otro comentó: “Atiendan compadre al televisor, que Palmas y Cañas no me pierdo yo”.

Algunos aprovecharon el formato del concurso para convertirlo en denuncia. “Yo, profe, tengo una poesía... Oh comandante, cómo no recordarte, en cada noche de apagón, en cada día sin agua, en cada ollas vacías que retumban en las casas, en cada niño que llora por un vasito de leche...”, publicó un internauta, firmando como “el pueblo cubano”.

Otros mensajes fueron más directos: “Un maldito ser que engañó a un pueblo”, “El hp que robó y destruyó a Cuba” o “A ese delincuente lo único que se le puede pedir es una plegaria al Diablo para que no lo suelte jamás”. Entre las críticas sociales destacó: “Más del 70% de los cubanos está enfermo con la arbovirosis, más del 80 % sin corriente, sin comida, sin medicinas… ¡Y ustedes comiendo pinga con Fidel!”.

También hubo comentarios que contrastaban el tono heroico de la convocatoria con la realidad cotidiana: “En 66 años no han podido lograr que los niños cubanos tengan un desayuno tan simple como un pan con tortilla y un vaso de café con leche para ir a la escuela”, señaló un lector. “Con tanta hambre que hay...”, escribió una usuaria.

El tono general fue de indignación y burla. “#AbajoFidel, que en su piedra esté por los siglos de los siglos”, escribió un internauta. “Ahora hay que rendirle tributo a Satanás”, ironizó otro. Una mujer resumió el sentir de muchos: “Qué vergüenza”. Solo algunos mensajes favorables, como “#FidelPorSiempre”, aparecieron entre decenas de respuestas críticas y comentarios sarcásticos.

Las reacciones a este anuncio se suman a un clima general de descontento hacia la propaganda estatal. En los últimos días, publicaciones del régimen han generado respuestas similares, como ocurrió cuando Miguel Díaz-Canel afirmó que “los principios no se comen”, desatando cientos de comentarios que cuestionaban su desconexión con la realidad.

También se repitió el patrón de desconfianza cuando el doctor Francisco Durán fue criticado por mentir sobre la fumigación contra el dengue, o cuando el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias publicó “solo trajimos a nuestros muertos” para recordar la intervención en Angola.

En Bayamo, las muestras de culto al líder también han generado polémica. Durante la Fiesta de la Cubanía, militares desfilaron con una gorra de Fidel Castro dentro de una urna de cristal, y días después, vecinos realizaron un ritual espiritista donde se invocaba al “Padre Fidel” durante el Día de la Cultura Nacional.

El contraste entre la propaganda y la realidad cotidiana del país —marcada por apagones, escasez y desánimo— se refleja con nitidez en los comentarios digitales. En las redes, donde la censura se diluye, la poesía oficial se enfrenta a otra voz: la de un pueblo que ya no escribe odas, sino reclamos.